Идеи блестящего маникюра 2025 — что выбрать в этом сезоне

Яркий маникюр. Фото: Freepik

Маникюр с блеском — это как маленький праздник на кончиках пальцев. Он не просто добавляет образу стиля, но и действительно может поднять настроение. Такой дизайн ногтей отлично смотрится не только на новогодние праздники. Весна и лето — идеальное время, чтобы добавить немного сияния в свое ежедневное настроение.

Новини.LIVE собрали несколько крутых идей для тех, кто не против блеска, но хочет, чтобы все выглядело стильно и современно.

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Забудь о крупном глитере — сейчас на пике микрошиммер, который создает мягкое перламутровое свечение. Он ненавязчивый, но очень эффектный.

Стильный маникюр. Фото из Instagram

Также в моде хромовое покрытие — ногти с ним напоминают жидкий металл и ловят взгляды с первого жеста. Если хотите что-то более выразительное — посмотрите в сторону 3D-стразов или слюдов. Такой декор может напоминать драгоценные камни или кусочки льда, рассыпавшиеся на ногтях.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Такой блестящий маникюр универсален, но особенно круто он смотрится на овальной и миндалевидной форме — там шиммер и хром "играют" лучше всего, создавая мягкие блики при каждом движении руки. Если у вас короткие ногти — не проблема, мелкий блеск и минималистичный декор не перегружают ногтевую пластину и визуально ее удлиняют.

Оригинальный дизайн маникюра. Фото из Instagram

А для квадратной или мягко-квадратной формы круто подходит дизайн с акцентом: например, блеск только на нескольких ногтях или геометрические элементы с металлическим эффектом. Такой подход делает маникюр действительно стильным в этом сезоне.

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