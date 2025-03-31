Идеи блестящего маникюра 2025 — что выбрать в этом сезоне

В моде маникюр с блестками — идеи для весны и лета
Маникюр с блеском — это как маленький праздник на кончиках пальцев. Он не просто добавляет образу стиля, но и действительно может поднять настроение. Такой дизайн ногтей отлично смотрится не только на новогодние праздники. Весна и лето — идеальное время, чтобы добавить немного сияния в свое ежедневное настроение.
Новини.LIVE собрали несколько крутых идей для тех, кто не против блеска, но хочет, чтобы все выглядело стильно и современно.
Трендовые варианты маникюра на весну-лето
Забудь о крупном глитере — сейчас на пике микрошиммер, который создает мягкое перламутровое свечение. Он ненавязчивый, но очень эффектный.
Также в моде хромовое покрытие — ногти с ним напоминают жидкий металл и ловят взгляды с первого жеста. Если хотите что-то более выразительное — посмотрите в сторону 3D-стразов или слюдов. Такой декор может напоминать драгоценные камни или кусочки льда, рассыпавшиеся на ногтях.
Такой блестящий маникюр универсален, но особенно круто он смотрится на овальной и миндалевидной форме — там шиммер и хром "играют" лучше всего, создавая мягкие блики при каждом движении руки. Если у вас короткие ногти — не проблема, мелкий блеск и минималистичный декор не перегружают ногтевую пластину и визуально ее удлиняют.
А для квадратной или мягко-квадратной формы круто подходит дизайн с акцентом: например, блеск только на нескольких ногтях или геометрические элементы с металлическим эффектом. Такой подход делает маникюр действительно стильным в этом сезоне.
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