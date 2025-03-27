Цей колір нігтів буде хітом весни-2025 — несподіваний фаворит

Доглянуті нігті. Фото: Freepik

Навесні дівчата зазвичай тягнуться до ніжних кольорів на нігтях — пастель, молочні відтінки, трохи нюду. Але цього року щось змінилось. Усі погляди — на один, здавалося б, зовсім нетиповий відтінок для весняного настрою. У центрі уваги — "чорна вишня", або Rouge Noir. І хоча він глибокий, темний і трохи загадковий, саме цей колір несподівано став хітом березня.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що ж у цьому манікюрі такого особливого

Rouge Noir — це не просто темний лак. Він ніби поєднує у собі глибину чорного та насиченість винного, створюючи ефектний і витончений вигляд. Це той колір, який пасує абсолютно всім — незалежно від тону шкіри, стилю одягу чи довжини нігтів. Його можна носити з класичним пальтом або з джинсовою курткою, і він завжди має актуальний вигляд.

Чорна вишня. Фото з Instagram

Попри те, що більшість весняних трендів крутиться навколо прозорих, м’яких і "ледь помітних" лаків, "чорна вишня" довела, що темний манікюр теж може бути весняним. Просто він не кричить — він шепоче. А ще має дорогий, стильний вигляд і додає образу загадковості.

Манікюр на весну. Фото з Instagram

Цей відтінок — як улюблений келих червоного вина в прохолодний березневий вечір: глибокий, спокійний і з характером. Rouge Noir чудовий має вигляд на будь-якій формі, але особливо ефектний на коротких мигдалеподібних та овальних нігтях. Така форма підкреслює вишуканість кольору й не перевантажує образ, залишаючи акцент саме на глибокому відтінку.

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