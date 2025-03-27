Этот цвет ногтей будет хитом весны-2025 —неожиданный фаворит

Ухоженные ногти. Фото: Freepik

Весной девушки обычно тянутся к нежным цветам на ногтях — пастель, молочные оттенки, немного нюда. Но в этом году что-то изменилось. Все взгляды — на один, казалось бы, совсем нетипичный оттенок для весеннего настроения. В центре внимания — "черная вишня", или Rouge Noir. И хотя он глубокий, темный и немного загадочный, именно этот цвет неожиданно стал хитом марта.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что же в этом маникюре такого особенного

Rouge Noir — это не просто темный лак. Он будто сочетает в себе глубину черного и насыщенность винного, создавая эффектный и утонченный вид. Это тот цвет, который подходит абсолютно всем — независимо от тона кожи, стиля одежды или длины ногтей. Его можно носить с классическим пальто или с джинсовой курткой, и он всегда выглядит актуально.

Черная вишня. Фото из Instagram

Несмотря на то, что большинство весенних трендов крутится вокруг прозрачных, мягких и "едва заметных" лаков, "черная вишня" доказала, что темный маникюр тоже может быть весенним. Просто он не кричит — он шепчет. А еще выглядит дорого, стильно и добавляет образу загадочности.

Маникюр на весну. Фото из Instagram

Этот оттенок — как любимый бокал красного вина в прохладный мартовский вечер: глубокий, спокойный и с характером. Rouge Noir отлично смотрится на любой форме, но особенно эффектно на коротких миндалевидных и овальных ногтях. Такая форма подчеркивает изысканность цвета и не перегружает образ, оставляя акцент именно на глубоком оттенке.

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