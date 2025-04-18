Этот маникюр захочется сфотографировать — как напиток из Pinterest

Яркий маникюр. Фото: Freepik

Этой весной все, кто любит маникюр, просто в восторге от нового микротренда — strawberry matcha nails. Если перевести просто, это когда ваши ногти выглядят как клубничка с матчей: нежный розовый смешивается с легким зеленым и вместе напоминают самый сладкий весенний напиток. Выглядит это не только вкусно, а еще и очень стильно.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Этот вариант настоящая находка для тех, кто хочет что-то свежее, но не слишком заметное. Пастельные тона отлично освежают руки, добавляют образу легкости, но не кричат. Идеально для офиса, прогулки, свидания — да хоть каждый день.

Стильные дизайны маникюра. Фото из Instagram

В моде сейчас как совсем простые варианты — просто два цвета на разные ногти, так и креативные:

с точечками;

легким омбре;

блестками;

наклейками с ягодками или листочками.

Этот дизайн прекрасно подходит к коротким овальным ногтям. Потому что имеет ухоженный, женственный вид и не требует тонны лака. К тому же зеленый и розовый подчеркивают любой образ — будь то белая рубашка или пастельное платье. Они не конфликтуют с одеждой, а наоборот как бы дополняют ее.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Сделать такой маникюр можно где угодно — просто покажите мастеру изображение из Instagram, или же попробуйте сами сделать дома. Не обязательно быть профи, чтобы накрасить ногти двумя цветами. Купите пастельно-розовый и пастельно-зеленый лаки, запаситесь терпением и все получится. Для настроения добавьте наклейки или блестки.

Даже если вы всегда выбираете классический нюд или френч — попробуйте в этот раз добавить немного цвета. Иногда достаточно просто изменить маникюр и уже кажется, что день стал ярче.

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