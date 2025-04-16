Френч у новому стилі — кольорові кінчики захопили моду

Стильний френч. Фото: Freepik

Французький манікюр давно перестав бути просто класикою. У 2025 році він заграв новими фарбами, формами та ідеями. Якщо раніше френч асоціювався виключно з білим кінчиком і нюдовою базою, то зараз — це повноцінне полотно для творчості. Весна — ідеальний час, аби спробувати щось нове й освіжити нігті свіжими ідеями.

Сайт Новини.LIVE поділився добіркою трендів, які вже підкорили Instagram і точно змусять вас записатися до майстрині найближчими днями.

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Яскраві кольори

Кінчики кольору фуксії, м’яти чи коралу одразу роблять образ грайливим. Це ідеальний варіант, якщо хочеться чогось простого, але з перчинкою. Класно, коли "посмішка" має м’який, розмитий контур.

Яскравий френч. Фото з Instagram

Леопард — трошки дикості ніколи не завадить

Класичний беж або крем — і на його фоні кінчики з леопардовим принтом. Це стильна провокація, яка змушує погляд затриматись. Ідеально для впевнених у собі.

Френч з леопардовим принтом. Фото з Instagram

Квіткові мотиви

Невеликі бутони або гілочки на кінчиках додають ніжності й романтики. Особливо вдалий вигляд вони мають на прозорій або світлій базі. Це ваш власний весняний сад, який завжди з вами.

Квіткові мотиви. Фото з Instagram

Ромашковий френч

Світло-блакитні кінчики з маленькими ромашками — це як ковток свіжого повітря. Дуже легкий, милий і весняний варіант для тих, хто любить естетику мінімалізму.

Ніжний френч. Фото з Instagram

Френч зі стразами для тих, хто любить блиск

Додайте на кінчики прозорі чи кольорові кристали й отримаєте розкішний варіант для особливих подій або просто настрою "сьогодні я — королева". Не перестарайтеся тільки, адже в усьому має бути баланс.

Френч зі стразами. Фото з Instagram

Весна найкращий час для експериментів. Якщо ви давно хотіли спробувати щось новеньке, то обирайте варіант, який відгукується саме вам. Класика вже не диктує правила — вона сама стає трендом, коли її трохи перезавантажити.

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