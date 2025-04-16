Френч у новому стилі — кольорові кінчики захопили моду

Модна альтернатива класиці — френч із кольоровим краєм
Французький манікюр давно перестав бути просто класикою. У 2025 році він заграв новими фарбами, формами та ідеями. Якщо раніше френч асоціювався виключно з білим кінчиком і нюдовою базою, то зараз — це повноцінне полотно для творчості. Весна — ідеальний час, аби спробувати щось нове й освіжити нігті свіжими ідеями.
Сайт Новини.LIVE поділився добіркою трендів, які вже підкорили Instagram і точно змусять вас записатися до майстрині найближчими днями.
Френч, що не боїться бути помітним
Яскраві кольори
Кінчики кольору фуксії, м’яти чи коралу одразу роблять образ грайливим. Це ідеальний варіант, якщо хочеться чогось простого, але з перчинкою. Класно, коли "посмішка" має м’який, розмитий контур.
Леопард — трошки дикості ніколи не завадить
Класичний беж або крем — і на його фоні кінчики з леопардовим принтом. Це стильна провокація, яка змушує погляд затриматись. Ідеально для впевнених у собі.
Квіткові мотиви
Невеликі бутони або гілочки на кінчиках додають ніжності й романтики. Особливо вдалий вигляд вони мають на прозорій або світлій базі. Це ваш власний весняний сад, який завжди з вами.
Ромашковий френч
Світло-блакитні кінчики з маленькими ромашками — це як ковток свіжого повітря. Дуже легкий, милий і весняний варіант для тих, хто любить естетику мінімалізму.
Френч зі стразами для тих, хто любить блиск
Додайте на кінчики прозорі чи кольорові кристали й отримаєте розкішний варіант для особливих подій або просто настрою "сьогодні я — королева". Не перестарайтеся тільки, адже в усьому має бути баланс.
Весна найкращий час для експериментів. Якщо ви давно хотіли спробувати щось новеньке, то обирайте варіант, який відгукується саме вам. Класика вже не диктує правила — вона сама стає трендом, коли її трохи перезавантажити.
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