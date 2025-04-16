Френч в новом стиле — цветные кончики захватили моду

Стильный френч. Фото: Freepik

Французский маникюр давно перестал быть просто классикой. В 2025 году он заиграл новыми красками, формами и идеями. Если раньше френч ассоциировался исключительно с белым кончиком и нюдовой базой, то сейчас — это полноценный холст для творчества. Весна — идеальное время, чтобы попробовать что-то новое и освежить ногти свежими идеями.

Сайт Новини.LIVE делится подборкой трендов, которые уже покорили Instagram и точно заставят вас записаться к мастеру в ближайшие дни.

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Яркие цвета

Кончики цвета фуксии, мяты или коралла сразу делают образ игривым. Это идеальный вариант, если хочется чего-то простого, но с перчинкой. Классно, когда "улыбка" имеет мягкий, размытый контур.

Яркий френч. Фото из Instagram

Леопард — немножко дикости никогда не помешает

Классический беж или крем — и на его фоне кончики с леопардовым принтом. Это стильная провокация, которая заставляет взгляд задержаться. Идеально для уверенных в себе.

Френч с леопардовым принтом. Фото из Instagram

Цветочные мотивы

Небольшие бутоны или веточки на кончиках добавляют нежности и романтики. Особенно удачно они смотрятся на прозрачной или светлой базе. Это ваш собственный весенний сад, который всегда с вами.

Цветочные мотивы. Фото из Instagram

Ромашковый френч

Светло-голубые кончики с маленькими ромашками — это как глоток свежего воздуха. Очень легкий, милый и весенний вариант для тех, кто любит эстетику минимализма.

Нежный френч. Фото из Instagram

Френч со стразами для тех, кто любит блеск

Добавьте на кончики прозрачные или цветные кристаллы и получите роскошный вариант для особых событий или просто настроения "сегодня я — королева". Не переусердствуйте только, ведь во всем должен быть баланс.

Френч со стразами. Фото из Instagram

Весна лучшее время для экспериментов. Если вы давно хотели попробовать что-то новенькое, то выбирайте вариант, который отзывается именно вам. Классика уже не диктует правила — она сама становится трендом, если ее немного перезагрузить.

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