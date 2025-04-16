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Модная альтернатива классике — френч с цветным краем

16 апреля 2025 19:50
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Френч в новом стиле — цветные кончики захватили моду
Стильный френч. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Французский маникюр давно перестал быть просто классикой. В 2025 году он заиграл новыми красками, формами и идеями. Если раньше френч ассоциировался исключительно с белым кончиком и нюдовой базой, то сейчас — это полноценный холст для творчества. Весна — идеальное время, чтобы попробовать что-то новое и освежить ногти свежими идеями.

Сайт Новини.LIVE делится подборкой трендов, которые уже покорили Instagram и точно заставят вас записаться к мастеру в ближайшие дни.

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Яркие цвета

Кончики цвета фуксии, мяты или коралла сразу делают образ игривым. Это идеальный вариант, если хочется чего-то простого, но с перчинкой. Классно, когда "улыбка" имеет мягкий, размытый контур.

Яскравий френч точно приверне увагу кожного
Яркий френч. Фото из Instagram

Леопард — немножко дикости никогда не помешает

Классический беж или крем — и на его фоне кончики с леопардовым принтом. Это стильная провокация, которая заставляет взгляд задержаться. Идеально для уверенных в себе.

Принти не покидаюють тренди навіть у манікюрі
Френч с леопардовым принтом. Фото из Instagram

Цветочные мотивы

Небольшие бутоны или веточки на кончиках добавляют нежности и романтики. Особенно удачно они смотрятся на прозрачной или светлой базе. Это ваш собственный весенний сад, который всегда с вами.

Квіткові мотиви в манікюрі набирають популярності
Цветочные мотивы. Фото из Instagram

Ромашковый френч

Светло-голубые кончики с маленькими ромашками — это как глоток свежего воздуха. Очень легкий, милый и весенний вариант для тех, кто любит эстетику минимализма.

Милий манікюр, що ідеально підходить на весну
Нежный френч. Фото из Instagram

Френч со стразами для тех, кто любит блеск

Добавьте на кончики прозрачные или цветные кристаллы и получите роскошный вариант для особых событий или просто настроения "сегодня я — королева". Не переусердствуйте только, ведь во всем должен быть баланс.

Манікюр зі стразами має оригінальний вигляд
Френч со стразами. Фото из Instagram

Весна лучшее время для экспериментов. Если вы давно хотели попробовать что-то новенькое, то выбирайте вариант, который отзывается именно вам. Классика уже не диктует правила — она сама становится трендом, если ее немного перезагрузить.

Ранее мы писали о том, какой маникюр из 90-х внезапно стал популярным.

Также мы сообщали, какой маникюр стал хитом в соцсетях.

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