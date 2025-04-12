Манікюр в стилі 90-х набирає популярності — ідеальний на весну-літо

Дівчина робить манікюр. Фото: freepik

Цього сезону мода диктує свої правила навіть у манікюрі. Тому, якщо до цього часу ви носили стилет або мигдаль, варто про них забути. На весні-2025 тріумфально повернулась квадратна форма, яка додасть вашим нігтям дорогого та стильного вигляду.

Новини.LIVE розповість, які нігті підкорюють тренди цього сезону.

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Манікюр на весну-2025

Цієї весни усі модниці носять квадратну форму нігтів, яка вже стала фаворитом після ери мигдалеподібних і нігтів-стилетів. Такий манікюр вже помітили на руках у Гейлі Бібер та Кім Кардаш’ян. Чимало майстрів манікюру наголошують, що квадрат — це ідеальна основа для будь-якого дизайну.

Стильні квадратні нігті. Фото з Instagram

Однак квадратна форма охоплює ще безліч варіантів на вибір, зокрема:

класичні квадратні нігті — це чіткі лінії нігтів, які додадуть вашим рукам витонченості;

Класичні квадратні нігті. Фото з Instagram

squoval (сквоал) — поєднання овальної та квадратної форми;

Нігті форми squoval. Фото з Instagram

довгий квадрат — по назві зрозуміло, що мається на увазі довгі квадратні нігті, які додадуть вашого образу сміливості;

Довгий квадрат на нігтях. Фото з Instagram

короткий квадрат — найпоширеніший варіант, який має попит через свою зручність та практичність.

Короткий квадрат. Фото з Instagram

Якщо ви хочете додати до свого образу елегантності, то квадратна форма манікюру вам в цьому допоможе. Однак слід пам'ятати, що вона підходить не всім. Врахуйте стан і розмір своєї нігтьової пластини і оберіть бажаний дизайн.

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