Манікюр в стилі 90-х набирає популярності — ідеальний на весну-літо

Ретро-форма нігтів повернулась в моду — забудьте про мигдаль
Цього сезону мода диктує свої правила навіть у манікюрі. Тому, якщо до цього часу ви носили стилет або мигдаль, варто про них забути. На весні-2025 тріумфально повернулась квадратна форма, яка додасть вашим нігтям дорогого та стильного вигляду.
Новини.LIVE розповість, які нігті підкорюють тренди цього сезону.
Манікюр на весну-2025
Цієї весни усі модниці носять квадратну форму нігтів, яка вже стала фаворитом після ери мигдалеподібних і нігтів-стилетів. Такий манікюр вже помітили на руках у Гейлі Бібер та Кім Кардаш’ян. Чимало майстрів манікюру наголошують, що квадрат — це ідеальна основа для будь-якого дизайну.
Однак квадратна форма охоплює ще безліч варіантів на вибір, зокрема:
- класичні квадратні нігті — це чіткі лінії нігтів, які додадуть вашим рукам витонченості;
- squoval (сквоал) — поєднання овальної та квадратної форми;
- довгий квадрат — по назві зрозуміло, що мається на увазі довгі квадратні нігті, які додадуть вашого образу сміливості;
- короткий квадрат — найпоширеніший варіант, який має попит через свою зручність та практичність.
Якщо ви хочете додати до свого образу елегантності, то квадратна форма манікюру вам в цьому допоможе. Однак слід пам'ятати, що вона підходить не всім. Врахуйте стан і розмір своєї нігтьової пластини і оберіть бажаний дизайн.
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