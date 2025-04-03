Модний весняний манікюр на короткі нігті — ніжні і лаконічні ідеї

Дівчина демонструє гарний манікюр. Фото: Freepik

Весна — це про легкість, ніжність і новий настрій. І саме тому зараз ідеальний час, аби оновити нігтики і зробити це в пастельних відтінках. Ці кольори не тільки мають красивий вигляд, а ще й чудово пасують до світлого гардероба та легкого весняного макіяжу.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Пастельний манікюр ідеально підходить для коротких нігтів: він візуально подовжує пальці, виглядає акуратно та додає образу легкості. Наймодніші відтінки цієї весни — лавандовий, фісташковий, ніжно-рожевий, блакитний, вершковий та персиковий.

Манікюр в ніжному дизайні. Фото з Instagram

Такі кольори не потребують складного дизайну, адже сам тон вже має модний вигляд. Але якщо хочеться трохи оригінальності, спробуйте зробити кожен ніготь в іншому пастельному відтінку з однієї гами. Вийде дуже ніжно й актуально. Отже, пастель ідеальний вибір для весни.

Мікрофренч — новий фаворит серед весняного манікюру

Цієї весни пастельні відтінки залишаються поза конкуренцією, а справжнім хітом став дизайн мікрофренч. Це елегантний варіант класичного френча, але з дуже тоненькою лінією на кінчику нігтя — настільки тонкою, що її ледь помітно.

Мікрофренч. Фото з Instagram

У пастельному виконанні мікрофренч має особливо витончений вигляд:

ніжно-рожевий базовий колір та ледь помітна біла або бежево-персикова лінія;

м’ятна основа та тоненький фісташковий кінчик;

кремовий фон та лавандовий штрих.

Такий манікюр пасує під усе, бо має делікатний та дорогий вигляд. Він не перевантажує образ, але додає йому завершеності. Ідеальний варіант для тих, хто любить пастель і мінімалізм в одному флаконі.

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