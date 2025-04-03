Модный весенний маникюр на короткие ногти - нежные и лаконичные идеи

Весенние идеи маникюра для тех, кто имеет короткие ногти
Весна — это про легкость, нежность и новое настроение. И именно поэтому сейчас идеальное время, чтобы обновить ноготки и сделать это в пастельных оттенках. Эти цвета не только красиво выглядят, но и прекрасно подходят к светлому гардеробу и легкому весеннему макияжу.
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Пастельные цвета всегда в тренде
Пастельный маникюр идеально подходит для коротких ногтей: он визуально удлиняет пальцы, выглядит аккуратно и добавляет образу легкости. Самые модные оттенки этой весны — лавандовый, фисташковый, нежно-розовый, голубой, сливочный и персиковый.
Такие цвета не требуют сложного дизайна, ведь сам тон уже выглядит модно. Но если хочется немного оригинальности, попробуйте сделать каждый ноготь в другом пастельном оттенке из одной гаммы. Получится очень нежно и актуально. Итак, пастель идеальный выбор для весны.
Микрофренч — новый фаворит среди весеннего маникюра
Этой весной пастельные оттенки остаются вне конкуренции, а настоящим хитом стал дизайн микрофренч. Это элегантный вариант классического френча, но с очень тоненькой линией на кончике ногтя — настолько тонкой, что ее едва заметно.
В пастельном исполнении микрофренч выглядит особенно изящно:
- нежно-розовый базовый цвет и едва заметная белая или бежево-персиковая линия;
- мятная основа и тоненький фисташковый кончик;
- кремовый фон и лавандовый штрих.
Такой маникюр подходит под все, так как выглядит деликатно и дорого. Он не перегружает образ, но добавляет ему завершенности. Идеальный вариант для тех, кто любит пастель и минимализм в одном флаконе.
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