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Ретро-форма ногтей вернулась в моду — забудьте про миндаль и овал

12 апреля 2025 19:46
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Маникюр в стиле 90-х набирает популярности — идеальный на весну-лето
Девушка делает маникюр. Фото: freepik
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

В этом сезоне мода диктует свои правила даже в маникюре. Поэтому, если до сих пор вы носили стилет или миндаль, стоит о них забыть. Весной-2025 триумфально вернулась квадратная форма, которая придаст вашим ногтям дорогой и стильный вид.

Новини.LIVE расскажет, какие ногти покоряют тренды этого сезона.

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Маникюр на весну-2025

Этой весной все модницы носят квадратную форму ногтей, которая уже стала фаворитом после эры миндалевидных и ногтей-стилетов. Такой маникюр уже заметили на руках у Хейли Бибер и Ким Кардашьян. Многие мастера маникюра отмечают, что квадрат — это идеальная основа для любого дизайна.

Манікюр на весну-2025
Стильные квадратные ногти. Фото из Instagram

Однако квадратная форма охватывает еще множество вариантов на выбор, в частности:

  • классические квадратные ногти — это четкие линии ногтей, которые придадут вашим рукам изящества;
Популярний манікюр на весну-2025
Классические квадратные ногти. Фото из Instagram
  • squoval (сквоал) — сочетание овальной и квадратной формы;
Ідея манікюру на середні нігті
Ногти формы squoval. Фото из Instagram
  • длинный квадрат — по названию понятно, что имеется в виду длинные квадратные ногти, которые добавят вашему образу смелости;
Дизайн на довгі нігті
Длинный квадрат на ногтях. Фото из Instagram
  • короткий квадрат — самый распространенный вариант, который пользуется спросом из-за своего удобства и практичности.
Дизайн на короткі нігті
Короткий квадрат. Фото из Instagram

Если вы хотите добавить в свой образ элегантности, то квадратная форма маникюра вам в этом поможет. Однако следует помнить, что она подходит не всем. Учтите состояние и размер своей ногтевой пластины и выберите желаемый дизайн.

Ранее мы писали, какой маникюр с блестками в моде на весну-лето-2025.

Также мы сообщали, какой дизайн идеально подойдет для коротких ногтей.

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