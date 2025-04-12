Маникюр в стиле 90-х набирает популярности — идеальный на весну-лето

Ретро-форма ногтей вернулась в моду — забудьте про миндаль и овал
В этом сезоне мода диктует свои правила даже в маникюре. Поэтому, если до сих пор вы носили стилет или миндаль, стоит о них забыть. Весной-2025 триумфально вернулась квадратная форма, которая придаст вашим ногтям дорогой и стильный вид.
Новини.LIVE расскажет, какие ногти покоряют тренды этого сезона.
Маникюр на весну-2025
Этой весной все модницы носят квадратную форму ногтей, которая уже стала фаворитом после эры миндалевидных и ногтей-стилетов. Такой маникюр уже заметили на руках у Хейли Бибер и Ким Кардашьян. Многие мастера маникюра отмечают, что квадрат — это идеальная основа для любого дизайна.
Однако квадратная форма охватывает еще множество вариантов на выбор, в частности:
- классические квадратные ногти — это четкие линии ногтей, которые придадут вашим рукам изящества;
- squoval (сквоал) — сочетание овальной и квадратной формы;
- длинный квадрат — по названию понятно, что имеется в виду длинные квадратные ногти, которые добавят вашему образу смелости;
- короткий квадрат — самый распространенный вариант, который пользуется спросом из-за своего удобства и практичности.
Если вы хотите добавить в свой образ элегантности, то квадратная форма маникюра вам в этом поможет. Однако следует помнить, что она подходит не всем. Учтите состояние и размер своей ногтевой пластины и выберите желаемый дизайн.
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