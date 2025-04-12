Маникюр в стиле 90-х набирает популярности — идеальный на весну-лето

Девушка делает маникюр. Фото: freepik

В этом сезоне мода диктует свои правила даже в маникюре. Поэтому, если до сих пор вы носили стилет или миндаль, стоит о них забыть. Весной-2025 триумфально вернулась квадратная форма, которая придаст вашим ногтям дорогой и стильный вид.

Новини.LIVE расскажет, какие ногти покоряют тренды этого сезона.

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Маникюр на весну-2025

Этой весной все модницы носят квадратную форму ногтей, которая уже стала фаворитом после эры миндалевидных и ногтей-стилетов. Такой маникюр уже заметили на руках у Хейли Бибер и Ким Кардашьян. Многие мастера маникюра отмечают, что квадрат — это идеальная основа для любого дизайна.

Стильные квадратные ногти. Фото из Instagram

Однако квадратная форма охватывает еще множество вариантов на выбор, в частности:

классические квадратные ногти — это четкие линии ногтей, которые придадут вашим рукам изящества;

Классические квадратные ногти. Фото из Instagram

squoval (сквоал) — сочетание овальной и квадратной формы;

Ногти формы squoval. Фото из Instagram

длинный квадрат — по названию понятно, что имеется в виду длинные квадратные ногти, которые добавят вашему образу смелости;

Длинный квадрат на ногтях. Фото из Instagram

короткий квадрат — самый распространенный вариант, который пользуется спросом из-за своего удобства и практичности.

Короткий квадрат. Фото из Instagram

Если вы хотите добавить в свой образ элегантности, то квадратная форма маникюра вам в этом поможет. Однако следует помнить, что она подходит не всем. Учтите состояние и размер своей ногтевой пластины и выберите желаемый дизайн.

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