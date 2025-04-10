Модний манікюр з TikTok — чому всі хочуть саме його

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Якщо давно шукаєте спосіб зробити нігті міцнішими, довшими й не мучити їх кожного разу, коли знімаєте покриття — ось він, головний хіт останніх місяців. BIAB (Builder in a Bottle) — це така собі чарівна паличка, яка подарує вашим нігтям друге життя. І це не перебільшення.

Новини.LIVE розповість детальніше про новий тренд на манікюр.

Реклама

Читайте також:

Що ж таке BIAB

Це не просто гель. Це особливий густий матеріал, який наноситься прямо на натуральні нігті, захищає їх від ламкості, а головне стимулює їх ріст. На відміну від звичного гель-лаку, він самодостатній: не треба бази, не треба зайвих шарів. Просто нанесли, просушили і ви вже з ідеальним манікюром.

Чому всі так ним захоплюються

Тримається довше — до 4 тижнів.

Не шкодить — при знятті нігті не шліфуються до червоного, як з акрилом.

Не тріскається — навіть якщо ви постійно щось робите руками.

Має природний вигляд — можна залишити без кольору, і все одно буде вау.

Оновлюється, а не знімається — кожна корекція швидка, без болю і пилу.

У чому різниця з іншими

Акрил — жорсткий і травмує ніготь. BIAB — ні.

Гель-лак тонкий, швидко сколюється. BIAB — тримається міцно.

Звичайний гель менш гнучкий. BIAB пристосовується до ваших нігтів.

Таким чином, завдяки цьому дизайну нігті не ламаються від легкого дотику і довго мають ідеальний вигляд — кожні два тижні не треба переробляти гель-лак. BIAB — це щось середнє між красою і турботою про ваші нігті. І саме тому TikTok, Instagram і половина знайомих уже на цій хвилі.

Раніше ми писали про те, який педикюр буде в моді цього року.

Також ми повідомляли про топові відтінки для нігтів у 2025 році.