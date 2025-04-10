Модний манікюр з TikTok — чому всі хочуть саме його

Найбажаніший манікюр року вже в трендах TikTok
Якщо давно шукаєте спосіб зробити нігті міцнішими, довшими й не мучити їх кожного разу, коли знімаєте покриття — ось він, головний хіт останніх місяців. BIAB (Builder in a Bottle) — це така собі чарівна паличка, яка подарує вашим нігтям друге життя. І це не перебільшення.
Новини.LIVE розповість детальніше про новий тренд на манікюр.
Що ж таке BIAB
Це не просто гель. Це особливий густий матеріал, який наноситься прямо на натуральні нігті, захищає їх від ламкості, а головне стимулює їх ріст. На відміну від звичного гель-лаку, він самодостатній: не треба бази, не треба зайвих шарів. Просто нанесли, просушили і ви вже з ідеальним манікюром.
@jessiflorentina
how to chocolate glazed nails 🤎 by Perle de Beauté #biab #haileybiebernails #biabnails #glazeddonutnails #fyp #nailinspo #naturalnails #CapCut #parati #pourtoi #glam♬ son original - TASTEFULMOB
Чому всі так ним захоплюються
- Тримається довше — до 4 тижнів.
- Не шкодить — при знятті нігті не шліфуються до червоного, як з акрилом.
- Не тріскається — навіть якщо ви постійно щось робите руками.
- Має природний вигляд — можна залишити без кольору, і все одно буде вау.
- Оновлюється, а не знімається — кожна корекція швидка, без болю і пилу.
У чому різниця з іншими
- Акрил — жорсткий і травмує ніготь. BIAB — ні.
- Гель-лак тонкий, швидко сколюється. BIAB — тримається міцно.
- Звичайний гель менш гнучкий. BIAB пристосовується до ваших нігтів.
@la_nails_artistry
✨Hailey Bieber would approve🤍💕 That glazed donut glow hits different✨ #nailart #valentinesnails #nailarttutorial #nails #biab #gelnails #februarynails #fyp #nailtech #manicure #nailinspo #foryoupagе #heartnails #cutenails #haileybieber #haileybiebernails #glazeddonutnails #chromenails #chromenailart♬ Bonde das Oncinhas - Dj LK da Escócia
Таким чином, завдяки цьому дизайну нігті не ламаються від легкого дотику і довго мають ідеальний вигляд — кожні два тижні не треба переробляти гель-лак. BIAB — це щось середнє між красою і турботою про ваші нігті. І саме тому TikTok, Instagram і половина знайомих уже на цій хвилі.
Раніше ми писали про те, який педикюр буде в моді цього року.
Також ми повідомляли про топові відтінки для нігтів у 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!