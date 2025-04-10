Модный маникюр с TikTok — почему все хотят именно его

Самый желанный маникюр года уже в трендах TikTok
Если давно ищете способ сделать ногти крепче, длиннее и не мучить их каждый раз, когда снимаете покрытие — вот он, главный хит последних месяцев. BIAB (Builder in a Bottle) — это такая себе волшебная палочка, которая подарит вашим ногтям вторую жизнь. И это не преувеличение.
Новини.LIVE расскажет подробнее о новом тренде на маникюр.
Что же такое BIAB
Это не просто гель. Это особый густой материал, который наносится прямо на натуральные ногти, защищает их от ломкости, а главное стимулирует их рост. В отличие от привычного гель-лака, он самодостаточен: не надо базы, не надо лишних слоев. Просто нанесли, просушили и вы уже с идеальным маникюром.
@jessiflorentina
как делать шоколадные глазированные ногти 🤎 от Perle de Beauté #biab #haileybiebernails #biabnails #glazeddonutnails #fyp #nailinspo #naturalnails #CapCut #parati #pourtoi #glam♬ son original - TASTEFULMOB
Почему все так им восхищаются
- Держится дольше — до 4 недель.
- Не вредит — при снятии ногти не шлифуются до красного, как с акрилом.
- Не трескается — даже если вы постоянно что-то делаете руками.
- Выглядит естественно — можно оставить без цвета, и все равно будет вау.
- Обновляется, а не снимается — каждая коррекция быстрая, без боли и пыли.
В чем разница с другими
- Акрил — жесткий и травмирует ноготь. BIAB — нет.
- Гель-лак тонкий, быстро скалывается. BIAB — держится крепко.
- Обычный гель менее гибкий. BIAB приспосабливается к вашим ногтям.
@la_nails_artistry
✨Hailey Bieber одобрила бы🤍💕 Это глазированное пончиковое сияние бьет по разному✨ #nailart #valentinesnails #nailarttutorial #nails #biab #gelnails #februarynails #fyp #nailtech #маникюр #nailinspo #foryoupagе #heartnails #cutenails #haileybieber #haileybiebernails #glazeddonutnails #chromenails #chromenailart♬ Bonde das Oncinhas - Dj LK da Escócia
Таким образом, благодаря этому дизайну ногти не ломаются от легкого прикосновения и долго имеют идеальный вид — каждые две недели не надо переделывать гель-лак. BIAB — это нечто среднее между красотой и заботой о ваших ногтях. И именно поэтому TikTok, Instagram и половина знакомых уже на этой волне.
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