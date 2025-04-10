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Самый желанный маникюр года уже в трендах TikTok

10 апреля 2025 18:17
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модный маникюр с TikTok — почему все хотят именно его
Нежный маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Если давно ищете способ сделать ногти крепче, длиннее и не мучить их каждый раз, когда снимаете покрытие — вот он, главный хит последних месяцев. BIAB (Builder in a Bottle) — это такая себе волшебная палочка, которая подарит вашим ногтям вторую жизнь. И это не преувеличение.

Новини.LIVE расскажет подробнее о новом тренде на маникюр.

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Что же такое BIAB

Это не просто гель. Это особый густой материал, который наносится прямо на натуральные ногти, защищает их от ломкости, а главное стимулирует их рост. В отличие от привычного гель-лака, он самодостаточен: не надо базы, не надо лишних слоев. Просто нанесли, просушили и вы уже с идеальным маникюром.

@jessiflorentina

как делать шоколадные глазированные ногти 🤎 от Perle de Beauté #biab #haileybiebernails #biabnails #glazeddonutnails #fyp #nailinspo #naturalnails #CapCut #parati #pourtoi #glam

♬ son original - TASTEFULMOB

Почему все так им восхищаются

  • Держится дольше — до 4 недель.
  • Не вредит — при снятии ногти не шлифуются до красного, как с акрилом.
  • Не трескается — даже если вы постоянно что-то делаете руками.
  • Выглядит естественно — можно оставить без цвета, и все равно будет вау.
  • Обновляется, а не снимается — каждая коррекция быстрая, без боли и пыли.

В чем разница с другими

  • Акрил — жесткий и травмирует ноготь. BIAB — нет.
  • Гель-лак тонкий, быстро скалывается. BIAB — держится крепко.
  • Обычный гель менее гибкий. BIAB приспосабливается к вашим ногтям.

Таким образом, благодаря этому дизайну ногти не ломаются от легкого прикосновения и долго имеют идеальный вид — каждые две недели не надо переделывать гель-лак. BIAB — это нечто среднее между красотой и заботой о ваших ногтях. И именно поэтому TikTok, Instagram и половина знакомых уже на этой волне.

Ранее мы писали о том, какой педикюр будет в моде в этом году.

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