Тренди педикюру 2025, які ви точно не очікували побачити

Гарний педикюр. Фото: Freepik

Педикюр — це не лише про догляд, а й про настрій, стиль, і навіть трохи самовираження в цьому є. У 2025 році у світі нігтьового мистецтва з’являється багато нових ідей, які захочеться повторити вже завтра.

Новини.LIVE розповість, що буде в топі цього сезону.

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Яскраві кольори мають сміливий вигляд

Червоний, фуксія, яскраво-помаранчевий, насичений синій — ось що побачимо на пальчиках ніг цього року. Ці кольори одразу впадають в очі, тому їх точно оберуть ті, хто не бояться виділятися. Ідеальні для літа: яскраві лаки — як сонце на шкірі.

Червоні нігті. Фото з Instagram

Металеві ефекти та блискітки

Срібло, золото, бронза — усе це переходить з прикрас на нігті. Металеві відтінки мають дорогий і незвичний вигляд. А якщо додати трохи глітеру, то отримаєте педикюр, який світиться в променях вечірнього світла. Для вечірок або просто для себе, аби настрій був святковим.

Елегантний педикюр. Фото з Instagram

Натуральність завжди в моді

Тим, хто любить стримані варіанти, точно сподобаються пастельні кольори. Молочний, бежевий, рожевий — вони створюють ефект доглянутих нігтів без усього зайвого. Вдалий мають вигляд у будь-яку пору року і підходять до всього.

Натуральний педикюр. Фото з Instagram

Таким чином, у 2025-му кожна знайде свій ідеальний варіант на будь-який смак. Педикюр перестає бути просто процедурою — це ваша мініісторія на нігтях.

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