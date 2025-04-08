Тренды педикюра 2025, которые вы точно не ожидали увидеть

Красивый педикюр. Фото: Freepik

Педикюр — это не только об уходе, но и о настроении, стиле и даже немного самовыражения в этом есть. В 2025 году в мире ногтевого искусства появляется много новых идей, которые захочется повторить уже завтра.

Новини.LIVE расскажет, что будет в топе в этом сезоне.

Реклама

Читайте также:

Трендовые варианты педикюра на 2025 год

Яркие цвета смотрятся смело

Красный, фуксия, ярко-оранжевый, насыщенный синий — вот что увидим на пальчиках ног в этом году. Эти цвета сразу бросаются в глаза, поэтому их точно выберут те, кто не боится выделяться. Идеальны для лета: яркие лаки — как солнце на коже.

Красные ногти. Фото из Instagram

Металлические эффекты и блестки

Серебро, золото, бронза — все это переходит с украшений на ногти. Металлические оттенки выглядят дорого и необычно. А если добавить немного глиттера, то получите педикюр, который светится в лучах вечернего света. Для вечеринок или просто для себя, чтобы настроение было праздничным.

Элегантный педикюр. Фото из Instagram

Натуральность всегда в моде

Тем, кто любит сдержанные варианты, точно понравятся пастельные цвета. Молочный, бежевый, розовый — они создают эффект ухоженных ногтей без всего лишнего. Удачно смотрятся в любое время года и подходят ко всему.

Натуральный педикюр. Фото из Instagram

Таким образом, в 2025-м каждая найдет свой идеальный вариант по вкусу. Педикюр перестает быть просто процедурой — это ваша мини-история на ногтях.

Ранее мы писали о том, какие есть интересные идеи для маникюра на весну-лето.

Также мы сообщали, маникюр в каких оттенках смотрится дорого в 2025 году.