Тренды педикюра 2025, которые вы точно не ожидали увидеть

Забудьте о классике — новые тренды педикюра, что поразят всех
Педикюр — это не только об уходе, но и о настроении, стиле и даже немного самовыражения в этом есть. В 2025 году в мире ногтевого искусства появляется много новых идей, которые захочется повторить уже завтра.
Новини.LIVE расскажет, что будет в топе в этом сезоне.
Трендовые варианты педикюра на 2025 год
Яркие цвета смотрятся смело
Красный, фуксия, ярко-оранжевый, насыщенный синий — вот что увидим на пальчиках ног в этом году. Эти цвета сразу бросаются в глаза, поэтому их точно выберут те, кто не боится выделяться. Идеальны для лета: яркие лаки — как солнце на коже.
Металлические эффекты и блестки
Серебро, золото, бронза — все это переходит с украшений на ногти. Металлические оттенки выглядят дорого и необычно. А если добавить немного глиттера, то получите педикюр, который светится в лучах вечернего света. Для вечеринок или просто для себя, чтобы настроение было праздничным.
Натуральность всегда в моде
Тем, кто любит сдержанные варианты, точно понравятся пастельные цвета. Молочный, бежевый, розовый — они создают эффект ухоженных ногтей без всего лишнего. Удачно смотрятся в любое время года и подходят ко всему.
Таким образом, в 2025-м каждая найдет свой идеальный вариант по вкусу. Педикюр перестает быть просто процедурой — это ваша мини-история на ногтях.
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