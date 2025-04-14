Трендовий манікюр на Великдень 2025 — топ ідеї з фото

Жінка на манікюрі. Фото: Freepik

Якщо раптом не хочеться чогось надто яскравого, то можна зробити ставку на пастельну ніжність. Це той самий випадок, коли менше — означає більше. Нюдові бази, легкий френч з блакиттю чи лавандою, крапелька блиску або матове покриття і ви вже ніби весняна фея. А якщо додати крихітне сердечко, зайчика чи навіть контур яєчка — матимете тонкий натяк на свято без надмірностей.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Який дизайн манікюру обрати на Великдень

Великодній манікюр — це ще й привід трохи побавитися з дитячими асоціаціями. Наприклад, намалювати зайця не реалістично, а мультяшно: з великими очима, смішними лапками, чи з морквинкою в руках. А ще популярні малюнки пасхального кошика, писанок з орнаментами, або навіть писанок у вигляді обличчя. Ідеї не обмежуються нічим — головне, щоб було мило й весело.

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Дизайн манікюру. Фото з Instagram

Окрема тема — гліттер і перламутр. Якщо хочеться, щоб нігті буквально світилися на сонці — ці варіанти саме те. Особливо круто виглядає перламутровий лак у світло-жовтому чи м’ятному відтінку. Такий манікюр пасуватиме і до святкової сукні, і до повсякденного образу.

Манікюр на Великдень. Фото з Instagram

А ще не забувайте про наклейки, якщо часу чи бажання малювати немає, кілька тематичних наліпок на нюдову базу і вже готово. Вийде легко, швидко і дуже мило. Адже Великодній манікюр — це не обов’язково щось гучне. Це просто спосіб сказати весні "привіт" і дати собі невеликий привід для радості.

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