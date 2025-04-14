Трендовый маникюр на Пасху 2025 — топ идеи с фото

Женщина на маникюре. Фото: Freepik

Если вдруг не хочется чего-то слишком яркого, то можно сделать ставку на пастельную нежность. Это тот самый случай, когда меньше — значит больше. Нюдовые базы, легкий френч с голубизной или лавандой, капелька блеска или матовое покрытие и вы уже будто весенняя фея. А если добавить крошечное сердечко, зайчика или даже контур яичка — получите тонкий намек на праздник без излишеств.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Какой дизайн маникюра выбрать на Пасху

Пасхальный маникюр — это еще и повод немного побаловаться с детскими ассоциациями. Например, нарисовать зайца не реалистично, а мультяшно: с большими глазами, смешными лапками, или с морковкой в руках. А еще популярны рисунки пасхальной корзины. Идеи не ограничиваются ничем — главное, чтобы было мило и весело.

Дизайн маникюра на руках. Фото из Instagram

Отдельная тема — глиттер и перламутр. Если хочется, чтобы ногти буквально светились на солнце — эти варианты самое то. Особенно круто смотрится перламутровый лак в светло-желтом или мятном оттенке. Такой маникюр подойдет и к праздничному платью, и к повседневному образу.

Маникюр на Пасху. Фото из Instagram

А еще не забывайте о наклейках, если времени или желания рисовать нет, несколько тематических наклеек на нюдовую базу и уже готово. Получится легко, быстро и очень мило. Ведь Пасхальный маникюр — это не обязательно что-то громкое. Это просто способ сказать весне "привет" и дать себе небольшой повод для радости.

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