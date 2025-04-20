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Цей манікюр має дорогий вигляд — неочікуваний тренд сезону

20 квітня 2025 18:15
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Масляний манікюр — найпопулярніший тренд весни-2025
Жовтий манікюр. Фото: Pexels
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Справжнім трендом цієї весни став масляно-жовтий колір у манікюрі. Він виглядає дуже стильно через теплий та водночас ніжний відтінок. Ідеально підійде для тих, хто хоче отримувати багато компліментів.

Новини.LIVE розповідають про трендовий манікюр весни-2025.

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Саме масляний відтінок у жовтому манікюрі не робить його кричущим, а навпаки додає свіжості образу. Він ідеальний, адже не перебирає на себе занадто багато уваги, але "чіпляє" погляди. Через це масляно-жовтий колір став дуже популярним цієї весни серед модниць. 

Ідеї для масляно-жовтого манікюру
Масляно-жовтий колір. Фото: Instagram/AmoreShop

Трендовий колір вже носять знаменитості, які прагнуть виглядати елегантно та дорого, при цьому бути стриманими й ненав'язливими. Масляно-жовтий колір має гарний вигляд на коротких нігтях. Тим, хто хоче спробувати цей відтінок, варто віддати перевагу овальній чи мигдалеподібній формі нігтів.

Ідеї для масляно-жовтого манікюру
Жовтий манікюр. Фото: Instagram/Sova

Ще одна перевага масляно-жовтого — універсальність. Його можна поєднати з золотим декором чи зробити френч. Також до нього гарно підійде рожевий, персиковий, лавандовий чи м'ятний.

Ідеї для масляно-жовтого манікюру
Ідея жовтого манікюру з дизайном. Фото: Instagram/Sova

Масляно-жовтий відтінок — це про теплоту, легкість та впевненість. Для весняного сезону він став ідеальним варіантом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які який манікюр можна зробити власницям коротких нігтів. Перевагу цієї весни варто віддати пастельним відтінкам.

Також ми розповідали про головний хіт останніх місяців, який подарує вашим нігтям друге життя. Він врятує ваш манікюр.

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