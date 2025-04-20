Масляний манікюр — найпопулярніший тренд весни-2025

Жовтий манікюр. Фото: Pexels

Справжнім трендом цієї весни став масляно-жовтий колір у манікюрі. Він виглядає дуже стильно через теплий та водночас ніжний відтінок. Ідеально підійде для тих, хто хоче отримувати багато компліментів.

Новини.LIVE розповідають про трендовий манікюр весни-2025.

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Саме масляний відтінок у жовтому манікюрі не робить його кричущим, а навпаки додає свіжості образу. Він ідеальний, адже не перебирає на себе занадто багато уваги, але "чіпляє" погляди. Через це масляно-жовтий колір став дуже популярним цієї весни серед модниць.

Масляно-жовтий колір. Фото: Instagram/AmoreShop

Трендовий колір вже носять знаменитості, які прагнуть виглядати елегантно та дорого, при цьому бути стриманими й ненав'язливими. Масляно-жовтий колір має гарний вигляд на коротких нігтях. Тим, хто хоче спробувати цей відтінок, варто віддати перевагу овальній чи мигдалеподібній формі нігтів.

Жовтий манікюр. Фото: Instagram/Sova

Ще одна перевага масляно-жовтого — універсальність. Його можна поєднати з золотим декором чи зробити френч. Також до нього гарно підійде рожевий, персиковий, лавандовий чи м'ятний.

Ідея жовтого манікюру з дизайном. Фото: Instagram/Sova

Масляно-жовтий відтінок — це про теплоту, легкість та впевненість. Для весняного сезону він став ідеальним варіантом.

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