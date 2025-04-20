Масляный маникюр — самый популярный тренд весны-2025

Идея желтого маникюра с дизайном. Фото: Pinterest

Настоящим трендом этой весны стал масляно-желтый цвет в маникюре. Он выглядит очень стильно из-за теплого и одновременно нежного оттенка. Идеально подойдет для тех, кто хочет получать много комплиментов.

Новини.LIVE рассказывают о трендовом маникюре весны-2025.

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Именно масляный оттенок в желтом маникюре не делает его кричащим, а наоборот добавляет свежести образу. Он идеален, ведь не перебирает на себя слишком много внимания, но "цепляет" взгляды. Поэтому масляно-желтый цвет стал очень популярным этой весной среди модниц.

Масляно-желтый цвет. Фото: Instagram/AmoreShop

Трендовый цвет уже носят знаменитости, которые стремятся выглядеть элегантно и дорого, при этом быть сдержанными и ненавязчивыми. Масляно-желтый цвет хорошо смотрится на коротких ногтях. Тем, кто хочет попробовать этот оттенок, стоит отдать предпочтение овальной или миндалевидной форме ногтей.

Желтый маникюр. Фото: Instagram/Sova

Еще одно преимущество масляно-желтого — универсальность. Его можно совместить с золотым декором или сделать френч. Также к нему хорошо подойдет розовый, персиковый, лавандовый или мятный.

Идея желтый маникюр с дизайном. Фото: Instagram/Sova

Масляно-желтый оттенок — это про теплоту, легкость и уверенность. Для весеннего сезона он стал идеальным вариантом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие какой маникюр можно сделать обладательницам коротких ногтей. Предпочтение этой весной стоит отдать пастельным оттенкам.

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