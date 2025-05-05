Як зробити трендовий желейний манікюр — модний nail-тренд весни

Ніжні нігті. Фото: Freepik

Тренд jelly nails знову повернувся, і цього разу він ще крутіший, ніж був. Все завдяки весняному сонцю: під його променями такі нігті буквально світяться — ніби скляні, ніби з мармеладу, ніби настрій у них сьогодні особливо гарний.

Новини.LIVE розповість більше про трендовий манікюр.

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Що це взагалі за манікюр

Це коли лак напівпрозорий, із соковитим відтінком, а зверху глянцевий топ, який додає ефекту "щойно з води". В результаті ваші нігті будуть схожі на маленькі фруктові льодяники. Дуже по-дитячому, але водночас стильно. Такий манікюр — як ретрофото, як жуйка з 2000-х, як безтурботне літо.

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Тренд jelly nails знову актуальний. Фото з Instagram

Як зробити jelly nails

оберіть будь-який кольоровий напівпрозорий лак — рожевий, лавандовий, персиковий;

нанесіть один або два тоненькі шари;

закріпіть прозорим топом.

А якщо хочеться трохи фантазії, то додайте блискітки, шматочки фольги, мініатюрні сердечка, градієнти з кількох відтінків — усе це сьогодні вітається. Найкращий вигляд такий манікюр має на формі м’якого квадрата або на овальних нігтях — саме так зберігається ефект солодкої цукерки.

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Стильний манікюр. Фото з Instagram

Для натхнення пропонуємо розглянути такі ідеї манікюру:

рожеве желе — найніжніший і найжіночніший варіант;

блакитні цукерки — відтінок льоду й весняного неба;

апельсинова карамель з блиском — ідеально для теплих образів;

фіолетова магія з градієнтом — має дуже незвичний вигляд;

зелене лайм-желе з втиркою — щось зовсім новеньке й свіже.

Розкішний манікюр. Фото з Instagram

Весна — це завжди про оновлення, про легкість і про те, щоб дозволити собі трохи більше радості. Jelly nails — це про все одразу. Спробуйте і самі побачите, як навіть настрій стає яскравішим.

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Раніше ми писали про те, що тваринний принт на нігтях зараз в тренді.

Також ми повідомляли, що манікюр з квітками на нігтях — один з найніжніших трендів цього сезону.

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