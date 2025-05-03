Як носити тваринний принт на нігтях весною 2025 — це дуже модно

Ніжна квітка в руці. Фото: Freepik

Про анімалістичний манікюр багато хто думає, що це занадто зухвало, але це зовсім не так. У 2025-му "звірячі" принти повертаються не у вигляді шуб і пальт, а в делікатному, стильному nail-форматі. І це зовсім не те саме, що було колись — зараз усе має набагато витонченіший, акуратніший і навіть елегантніший вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Леопард, зебра, тигр — ці візерунки вже давно не асоціюються тільки з диким стилем. У манікюрі вони можуть бути легким акцентом, який додає образу родзинку. Наприклад, один ніготь із "зеброю", інші — нюдові або пастельні. Має ненав’язливий, але дуже модний вигляд. А якщо додати трохи блиску — золотої фольги чи тонкої лінії, — виходить справжній шедевр, не переборщений, а гармонійний.

Стильний манікюр. Фото з Instagram

Навіть якщо ви не наважуєтеся на яскраві експерименти, анімалістика — це шанс додати трохи характеру до свого образу без зайвого ризику. Спробуйте використати слайдер-дизайн або зробити принт тільки на безіменному пальці — цього вже буде достатньо, щоб образ заграв по-новому.

Оригінальні нігті. Фото з Instagram

Такі nail-варіанти чудово пасують до білого, бежевого чи рожевого лаку. Вони освіжають руки, мають охайний й стильний вигляд. І головне цей тренд легко адаптувати під будь-який настрій: хочете ніжно — буде ніжно, хочете ефектно — буде вау.

Гарний манікюр. Фото з Instagram

Можливо, саме з такого манікюру й почнеться ваше знайомство з анімалістикою. Тоді ви більше ніколи не скажете, що це "не ваше".

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