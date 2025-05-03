Как носить животный принт на ногтях весной 2025 — это очень модно

Нежный цветок в руке. Фото: Freepik

Об анималистическом маникюре многие думают, что это слишком вызывающе, но это совсем не так. В 2025-м "звериные" принты возвращаются не в виде шуб и пальто, а в деликатном, стильном nail-формате. И это совсем не то же самое, что было раньше — сейчас все выглядит намного изящнее, аккуратнее и даже элегантнее.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Животный принт продолжает покорять тренды

Леопард, зебра, тигр — эти узоры уже давно не ассоциируются только с диким стилем. В маникюре они могут быть легким акцентом, который добавляет образу изюминку. Например, один ноготь с "зеброй", остальные — нюдовые или пастельные. Смотрится ненавязчиво, но очень модно. А если добавить немного блеска — золотой фольги или тонкой линии, — получается настоящий шедевр, не переборчивый, а гармоничный.

Стильный маникюр. Фото из Instagram

Даже если вы не решаетесь на яркие эксперименты, анималистика — это шанс добавить немного характера в свой образ без лишнего риска. Попробуйте использовать слайдер-дизайн или сделать принт только на безымянном пальце — этого уже будет достаточно, чтобы образ заиграл по-новому.

Оригинальные ногти. Фото из Instagram

Такие nail-варианты прекрасно подходят к белому, бежевому или розовому лаку. Они освежают руки, выглядят опрятно и стильно. И главное этот тренд легко адаптировать под любое настроение: хотите нежно — будет нежно, хотите эффектно — будет вау.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Возможно, именно с такого маникюра и начнется ваше знакомство с анималистикой. Тогда вы больше никогда не скажете, что это "не ваше".

Ранее мы писали о том, какой маникюр уверенно покоряет тренды TikTok.

Также мы сообщали, какой новый дизайн френча стоит внимания в этом году.