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Желейный маникюр — самый нежный тренд весны-лета 2025 года

5 мая 2025 19:36
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как сделать трендовый желейный маникюр — модный nail-тренд весны
Нежные ногти. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Тренд jelly nails снова вернулся, и на этот раз он еще круче, чем был. Все благодаря весеннему солнцу: под его лучами такие ногти буквально светятся — будто стеклянные, будто из мармелада, будто настроение у них сегодня особенно хорошее.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовом маникюре.

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Что это вообще за маникюр

Это когда лак полупрозрачный, с сочным оттенком, а сверху глянцевый топ, который добавляет эффект "только что из воды". В результате ваши ногти будут нагадывать маленькие фруктовые леденцы. Очень по-детски, но в то же время стильно. Такой маникюр — как ретрофото, как жвачка из 2000-х, как беззаботное лето.

Набирає популярності новий трендовий манікюр
Тренд jelly nails снова актуален. Фото из Instagram

Как сделать jelly nails

  • выберите любой цветной полупрозрачный лак — розовый, лавандовый, персиковый;
  • нанесите один или два тоненьких слоя;
  • закрепите прозрачным топом.

А если хочется немного фантазии, то добавьте блестки, кусочки фольги, миниатюрные сердечки, градиенты из нескольких оттенков — все это сегодня приветствуется. Лучше всего такой маникюр смотрится на форме мягкого квадрата или на овальных ногтях — именно так сохраняется эффект сладкой конфеты.

Найстильніший манікюр весни-літа 2025 року
Стильный маникюр. Фото из Instagram

Для вдохновения предлагаем рассмотреть такие идеи маникюра:

  • розовое желе — самый нежный и женственный вариант;
  • голубые конфеты — оттенок льда и весеннего неба;
  • апельсиновая карамель с блеском — идеально для теплых образов;
  • фиолетовая магия с градиентом — выглядит очень необычно;
  • зеленое лайм-желе с втиркой — что-то совсем новенькое и свежее.
Манікюр, що повернувся в тренди
Роскошный маникюр. Фото из Instagram

Весна — это всегда про обновление, про легкость и про то, чтобы позволить себе немного больше радости. Jelly nails — это про все сразу. Попробуйте и сами увидите, как даже настроение становится ярче.

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