Как сделать трендовый желейный маникюр — модный nail-тренд весны

Желейный маникюр — самый нежный тренд весны-лета 2025 года
Тренд jelly nails снова вернулся, и на этот раз он еще круче, чем был. Все благодаря весеннему солнцу: под его лучами такие ногти буквально светятся — будто стеклянные, будто из мармелада, будто настроение у них сегодня особенно хорошее.
Новини.LIVE расскажет больше о трендовом маникюре.
Что это вообще за маникюр
Это когда лак полупрозрачный, с сочным оттенком, а сверху глянцевый топ, который добавляет эффект "только что из воды". В результате ваши ногти будут нагадывать маленькие фруктовые леденцы. Очень по-детски, но в то же время стильно. Такой маникюр — как ретрофото, как жвачка из 2000-х, как беззаботное лето.
Как сделать jelly nails
- выберите любой цветной полупрозрачный лак — розовый, лавандовый, персиковый;
- нанесите один или два тоненьких слоя;
- закрепите прозрачным топом.
А если хочется немного фантазии, то добавьте блестки, кусочки фольги, миниатюрные сердечки, градиенты из нескольких оттенков — все это сегодня приветствуется. Лучше всего такой маникюр смотрится на форме мягкого квадрата или на овальных ногтях — именно так сохраняется эффект сладкой конфеты.
Для вдохновения предлагаем рассмотреть такие идеи маникюра:
- розовое желе — самый нежный и женственный вариант;
- голубые конфеты — оттенок льда и весеннего неба;
- апельсиновая карамель с блеском — идеально для теплых образов;
- фиолетовая магия с градиентом — выглядит очень необычно;
- зеленое лайм-желе с втиркой — что-то совсем новенькое и свежее.
Весна — это всегда про обновление, про легкость и про то, чтобы позволить себе немного больше радости. Jelly nails — это про все сразу. Попробуйте и сами увидите, как даже настроение становится ярче.
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