Улюблений манікюр Меган Маркл — розкішний тренд від герцогині

Меган Маркл. Фото: Reuters

Нещодавно на Netflix вийшло лайфстайл-шоу герцогині Сассекської Меган Маркл. Прихильники знаменитості одразу ж оцінили вибір Меган. Вона віддає перевагу стриманості та комфорту, а ще перенесла нотку каліфорнійського стилю у манікюр.

Про це пише Ukr.Media.

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Улюблений манікюр Меган Маркл

У гардеробі герцогині переважають спокійні та пастельні тони. Її одяг вишуканий та стильний й беззаперечно притягує погляд. Такі образи Меган Маркл вдало доповнює манікюр. На відео видно, що знаменитість віддає перевагу коротким молочно-рожевим нігтям мигдальної форми.

Манікюр в стилі old money тримається на піку популярності вже декілька років поспіль. Відтінки, які обрала герцогиня, мають простий, але милий вигляд.

Манікюр Меган Маркл. Фото: Ukr.Media

Б'юті-експерти вже встигли з'ясувати, що стилісти Меган Маркл використали лак двох відтінків — Romantique і Satin Slippers. У результаті вийшов блискучий рожево-білий манікюр, який має чарівний вигляд.

Ніжний нюдовий манікюр. Фото: Ukr.Media

Ніжний манікюр Меган Маркл. Фото: Ukr.Media

В мережі вже охрестили "манікюр Монтесіто" спокійною розкішшю. Він полюбився модницям через універсальність. Такий відтінок має ніжний вигляд та буде доречним з будь-якого приводу. Манікюр ідеально підійде під різні образи — від стриманого та лаконічного до відкритого та яскравого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гейлі Бібер задала новий тренд у манікюрі. Він став дуже популярним цієї весни.

Також ми розповідали про те, який манікюр став модним цього сезону. Він має дорогий вигляд та зачаровує ніжністю.