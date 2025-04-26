Улюблений манікюр Меган Маркл — розкішний тренд від герцогині

Хочуть повторити всі — Меган Маркл показала улюблений манікюр
Нещодавно на Netflix вийшло лайфстайл-шоу герцогині Сассекської Меган Маркл. Прихильники знаменитості одразу ж оцінили вибір Меган. Вона віддає перевагу стриманості та комфорту, а ще перенесла нотку каліфорнійського стилю у манікюр.
Про це пише Ukr.Media.
Улюблений манікюр Меган Маркл
У гардеробі герцогині переважають спокійні та пастельні тони. Її одяг вишуканий та стильний й беззаперечно притягує погляд. Такі образи Меган Маркл вдало доповнює манікюр. На відео видно, що знаменитість віддає перевагу коротким молочно-рожевим нігтям мигдальної форми.
Манікюр в стилі old money тримається на піку популярності вже декілька років поспіль. Відтінки, які обрала герцогиня, мають простий, але милий вигляд.
Б'юті-експерти вже встигли з'ясувати, що стилісти Меган Маркл використали лак двох відтінків — Romantique і Satin Slippers. У результаті вийшов блискучий рожево-білий манікюр, який має чарівний вигляд.
В мережі вже охрестили "манікюр Монтесіто" спокійною розкішшю. Він полюбився модницям через універсальність. Такий відтінок має ніжний вигляд та буде доречним з будь-якого приводу. Манікюр ідеально підійде під різні образи — від стриманого та лаконічного до відкритого та яскравого.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гейлі Бібер задала новий тренд у манікюрі. Він став дуже популярним цієї весни.
Також ми розповідали про те, який манікюр став модним цього сезону. Він має дорогий вигляд та зачаровує ніжністю.
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