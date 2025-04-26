Любимый маникюр Меган Маркл — роскошный тренд от герцогини

Меган Маркл. Фото: Reuters

Недавно на Netflix вышло лайфстайл-шоу герцогини Сассекской Меган Маркл. Поклонники знаменитости сразу же оценили выбор Меган. Она предпочитает сдержанность и комфорт, а еще перенесла нотку калифорнийского стиля в маникюр.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Любимый маникюр Меган Маркл

В гардеробе герцогини преобладают спокойные и пастельные тона. Ее одежда изысканная и стильная и беспрекословно притягивает взгляд. Такие образы Меган Маркл удачно дополняет маникюр. На видео видно, что знаменитость предпочитает короткие молочно-розовые ногти миндальной формы.

Маникюр в стиле old money держится на пике популярности уже несколько лет подряд. Оттенки, которые выбрала герцогиня, выглядят просто, но мило.

Маникюр Меган Маркл. Фото: Ukr.Media

Бьюти-эксперты уже успели выяснить, что стилисты Меган Маркл использовали лак двух оттенков — Romantique и Satin Slippers. В результате получился блестящий розово-белый маникюр, который выглядит очаровательно.

Нежный нюдовый маникюр. Фото: Ukr.Media

Нежный маникюр Меган Маркл нежный маникюр. Фото: Ukr.Media

В сети уже окрестили "маникюр Монтесито" спокойной роскошью. Он полюбился модницам из-за универсальности. Такой оттенок имеет нежный вид и будет уместным по любому поводу. Маникюр идеально подойдет под разные образы — от сдержанного и лаконичного до открытого и яркого.

Напомним, ранее мы писали о том, что Хейли Бибер задала новый тренд в маникюре. Он стал очень популярным этой весной.

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