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Манікюр з квітами — найніжніший тренд весни-2025

1 травня 2025 19:49
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Квітковий nail-art — як зробити модний манікюр весни-2025
Яскравий манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Манікюр із квітами — це як маленька весна на кінчиках пальців. Він додає легкості образу, підкреслює жіночність і просто радує око. Найкращий вигляд цей дизайн має саме у теплу пору року, коли все навколо розквітає — так хочеться, щоб і руки були по-весняному ніжні.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Квітковий манікюр, як альтернатива пастельному

Серед головних трендів — зображення польових квітів. Ромашки, лаванда, волошки, макові акценти — вони мають дуже природний і делікатний вигляд, особливо якщо виконані в техніці мінімалізму. Це не масивні композиції, а ледь помітні, ніби намальовані вручну, квіточки або окремі пелюстки. Це має легкий і дуже стильний вигляд.

Польові квіти в тренді на нігтях
Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Особливо добре квітковий манікюр підходить для овальної та мигдалеподібної форми нігтів — малюнки ніби "тягнуться" за формою, роблячи пальці візуально довшими і витонченішими. Для коротких нігтів найкраще обирати ніжні відтінки — молочний, лавандовий, м’яко-рожевий або зелений, і малювати одну квіточку на акцентному нігті. Вийде ненав’язливо і доречно навіть у щоденному образі.

Стильний манікюр, що пасує для щоденного образу
Найкращий манікюр. Фото з Instagram

Для довгих нігтів можна спробувати щось сміливіше: червоний лак у поєднанні з великими контрастними квітами — наприклад, чорними або білими. Такий дизайн підійде для яскравого образу чи навіть літньої вечірки. Крім того, квітковий дизайн можна доповнити тонкими лініями, блиском або ніжним градієнтом. Але важливо не перевантажити композицію — у тренді природність та елегантна простота.

Правильно продумана композиція у манікюрі
Квіти на нігтях. Фото з Instagram

Такий манікюр — це завжди трохи про мрію, трохи про настрій і точно про любов до себе.

Раніше ми писали про трендові ідеї манікюру, які будуть актуальні цього сезону.

Також ми повідомляли, який манікюр вважається найбільш універсальним.

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