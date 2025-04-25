Манікюр на всі випадки життя — стильні універсальні ідеї

Доглянуті нігті. Фото: Freepik

Усі ми знаємо, як це — постійно шукати нові ідеї для манікюру, щоб усе гармоніювало: і з одягом, і з настроєм, і з нагодою. Але життя зараз таке шалене, що не завжди є час бігати до майстра перед кожною подією. І от тут виручає універсальний манікюр. Це не про "просто покрити нігті бежевим", а про стильні, продумані дизайни, які мають доречний вигляд в будь-якій ситуації.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Не треба жертвувати красою — треба просто знайти свій ідеальний баланс.

Ідеї для манікюру, які завжди будуть в тему

Перламутровий блиск

Це ніби ваш улюблений хайлайтер для нігтів — делікатне світіння з рожевим чи золотим відтінком. Має доглянутий і ніжний, але все одно помітний вигляд. Такий манікюр однаково гармонійно пасує до джинсів і футболки чи до вечірньої сукні.

Манікюр з перламутровим блиском. Фото з Instagram

Моко — нова класика

Теплі шоколадні відтінки з кремовими нотками — це прямо маст-хев сезону. Підкреслює витонченість рук, а ще дуже пасує до будь-якого одягу, навіть якщо сьогодні ви у діловому костюмі, а завтра в спортивках.

Стильний манікюр. Фото з Instagram

Місячний манікюр

Вигнута смужка біля основи нігтя у металіку — маленька деталь, яка робить всю справу. Це дуже стримано, але додає цікавинки. Сучасно і зі смаком.

Місячний манікюр. Фото з Instagram

Мармуровий ефект

Натхнення від природи — м’які переливи, плавні лінії, ніби на нігтях шматочок мармуру. Має витончений вигляд, додає глибини. І знову ж таки — під будь-який стиль.

Мармуровий ефект. Фото з Instagram

Класичний френч

Тут і казати нічого не треба. Світла основа, білі кінчики — ідеальна формула. Завжди актуально, завжди акуратно, завжди виграшно.

Класичний френч. Фото з Instagram

Кам’яні відтінки

Сірий, графітовий, кам’яний — матові або глянцеві, вони завжди додають впевненості. Це варіант для тих, хто любить спокійний, але стильний дизайн.

Сірий лак. Фото з Instagram

Універсальний манікюр — це не просто зручно. Це стратегія для тих, хто цінує свій час, але хоче мати розкішний вигляд. Він працює як база, яка доповнює вас, але не кричить голосніше за ваш образ. Такий манікюр підкреслює вашу індивідуальність і дозволяє бути готовою до будь-якого плану, який підкине день.

Раніше ми писали про те, який френч усі будуть робити цієї весни.

Також ми повідомляли про манікюр Гейлі Бібер, який сміливо можна робити у 2025 році.