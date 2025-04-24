Френч, який ніколи не виходить з моди — головний хіт весни 2025

Френч. Фото: Freepik

Французький манікюр — це як маленька чорна сукня у світі краси: ніколи не підведе і завжди доречний. Це ідеальний вибір, коли хочеться щось просте й витончене. А якщо хочеться трохи більше настрою, можна додати кольору, і він усе одно залишиться стриманим і стильним.

Новини.LIVE розповість про найактуальніші дизайни цього манікюру.

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Який френч варто зробити цього сезону

Такий манікюр вибирають і наречені в найважливіший день, і зірки для гламурних виходів. А що вже говорити про щоденне життя — кожен погляд на руки дарує відчуття охайності й легкості.

Френч. Фото з Instagram

Цієї весни та літа френч знову на хвилі. І це не дивно — тренд на "чистий" манікюр, коли нігті мають природний та доглянутий вигляд, тільки набирає обертів. Світлі базові відтінки, приглушені пастелі, ніжні напівпрозорі кольори — це все про нього. Але фішка френча в тому, що він підкреслює красу ваших власних нігтів, роблячи їх яскравішими та виразнішими, немов легкий макіяж без макіяжу.

Цікавий дизайн манікюру. Фото з Instagram

Але якщо душа просить трохи веселощів і кольору — це теж легко. На обличчі ми малюємо яскраві стрілки чи додаємо соковиті губи, а на нігтях можна сміливо експериментувати з відтінками на кінчиках. Цього сезону в моді масло-жовтий, ніжно-зелений, пудрово-рожевий і блакитний кольори.

А якщо хочеться чогось більшого — поєднуйте два кольори відразу. Наприклад, червоний та сріблястий мають розкішний вигляд. До речі, тренд на лакричний френч — коли чорні кінчики нігтів — це теж крутий спосіб додати характеру, не відмовляючись від класики.

Ніжний френч. Фото з Instagram

Цей сезон саме той час, коли френч може бути будь-яким: ніжним, зухвалим, класичним або ультрамодним. І він завжди матиме доречний вигляд.

Раніше ми писали про те, який манікюр Гейлі Бібер захочеться повторити.

Також ми повідомляли про один дизайн манікюру, який ніби з картинки Pinterest.