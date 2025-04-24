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Этой весной все будут делать френч — трендовый маникюр весны-2025

24 апреля 2025 19:49
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Френч, который никогда не выходит из моды — главный хит весны 2025
Френч. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Французский маникюр — это как маленькое черное платье в мире красоты: никогда не подведет и всегда уместен. Это идеальный выбор, когда хочется что-то простое и изящное. А если хочется немного больше настроения, можно добавить цвета, и он все равно останется сдержанным и стильным.

Новини.LIVE расскажет о самых актуальных дизайнах этого маникюра.

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Какой френч стоит сделать в этом сезоне

Такой маникюр выбирают и невесты в самый важный день, и звезды для гламурных выходов. А что уж говорить о ежедневной жизни — каждый взгляд на руки дарит ощущение опрятности и легкости.

Френч це те, що підійде кожній
Френч. Фото из Instagram

Этой весной и летом френч снова на волне. И это неудивительно — тренд на "чистый" маникюр, когда ногти выглядят естественно и ухоженно, только набирает обороты. Светлые базовые оттенки, приглушенные пастели, нежные полупрозрачные цвета — это все о нем. Но фишка френча в том, что он подчеркивает красоту ваших собственных ногтей, делая их ярче и выразительнее, словно легкий макияж без макияжа.

Такі нігті завжди будуть мати доглянутий вигляд
Интересный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Но если душа просит немного веселья и цвета — это тоже легко. На лице мы рисуем яркие стрелки или добавляем сочные губы, а на ногтях можно смело экспериментировать с оттенками на кончиках. В этом сезоне в моде масло-желтый, нежно-зеленый, пудрово-розовый и голубой цвета.

А если хочется чего-то большего — сочетайте два цвета сразу. Например, красный и серебристый смотрятся роскошно. Кстати, тренд на лакричный френч — когда черные кончики ногтей — это тоже крутой способ добавить характера, не отказываясь от классики.

Сміливий дизайн цього манікюру підкорить усіх
Нежный френч. Фото из Instagram

Этот сезон именно то время, когда френч может быть любым: нежным, дерзким, классическим или ультрамодным. И он всегда будет выглядеть уместно.

Ранее мы писали о том, какой маникюр Хейли Бибер захочется повторить.

Также мы сообщали об одном дизайне маникюра, который будто с картинки Pinterest.

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