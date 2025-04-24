Френч, который никогда не выходит из моды — главный хит весны 2025

Френч. Фото: Freepik

Французский маникюр — это как маленькое черное платье в мире красоты: никогда не подведет и всегда уместен. Это идеальный выбор, когда хочется что-то простое и изящное. А если хочется немного больше настроения, можно добавить цвета, и он все равно останется сдержанным и стильным.

Новини.LIVE расскажет о самых актуальных дизайнах этого маникюра.

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Какой френч стоит сделать в этом сезоне

Такой маникюр выбирают и невесты в самый важный день, и звезды для гламурных выходов. А что уж говорить о ежедневной жизни — каждый взгляд на руки дарит ощущение опрятности и легкости.

Френч. Фото из Instagram

Этой весной и летом френч снова на волне. И это неудивительно — тренд на "чистый" маникюр, когда ногти выглядят естественно и ухоженно, только набирает обороты. Светлые базовые оттенки, приглушенные пастели, нежные полупрозрачные цвета — это все о нем. Но фишка френча в том, что он подчеркивает красоту ваших собственных ногтей, делая их ярче и выразительнее, словно легкий макияж без макияжа.

Интересный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Но если душа просит немного веселья и цвета — это тоже легко. На лице мы рисуем яркие стрелки или добавляем сочные губы, а на ногтях можно смело экспериментировать с оттенками на кончиках. В этом сезоне в моде масло-желтый, нежно-зеленый, пудрово-розовый и голубой цвета.

А если хочется чего-то большего — сочетайте два цвета сразу. Например, красный и серебристый смотрятся роскошно. Кстати, тренд на лакричный френч — когда черные кончики ногтей — это тоже крутой способ добавить характера, не отказываясь от классики.

Нежный френч. Фото из Instagram

Этот сезон именно то время, когда френч может быть любым: нежным, дерзким, классическим или ультрамодным. И он всегда будет выглядеть уместно.

Ранее мы писали о том, какой маникюр Хейли Бибер захочется повторить.

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