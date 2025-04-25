Маникюр на все случаи жизни — стильные универсальные идеи

Ухоженные ногти. Фото: Freepik

Все мы знаем, как это — постоянно искать новые идеи для маникюра, чтобы все гармонировало: и с одеждой, и с настроением, и со случаем. Но жизнь сейчас такая сумасшедшая, что не всегда есть время бегать к мастеру перед каждым событием. И вот тут выручает универсальный маникюр. Это не про "просто покрыть ногти бежевым", а про стильные, продуманные дизайны, которые уместно смотрятся в любой ситуации.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Идеи для маникюра, которые всегда будут в тему

Перламутровый блеск

Это как ваш любимый хайлайтер для ногтей — деликатное свечение с розовым или золотым оттенком. Выглядит ухоженно и нежно, но все равно заметно. Такой маникюр одинаково гармонично подходит к джинсам и футболке или к вечернему платью.

Маникюр с перламутровым блеском. Фото из Instagram

Моко — новая классика

Теплые шоколадные оттенки с кремовыми нотками — это прямо маст-хэв сезона. Подчеркивает изящество рук, а еще очень подходит к любой одежде, даже если сегодня вы в деловом костюме, а завтра в спортивках.

Стильный маникюр. Фото из Instagram

Лунный маникюр

Изогнутая полоска у основания ногтя в металлике — маленькая деталь, которая делает свое дело. Это очень сдержанно, но добавляет изюминки. Современно и со вкусом.

Лунный маникюр. Фото из Instagram

Мраморный эффект

Вдохновение от природы — мягкие переливы, плавные линии, будто на ногтях кусочек мрамора. Выглядит изящно, добавляет глубины. И опять же — под любой стиль.

Мраморный эффект. Фото из Instagram

Классический френч

Здесь и говорить ничего не надо. Светлая основа, белые кончики — идеальная формула. Всегда актуально, всегда аккуратно, всегда выигрышно.

Классический френч. Фото из Instagram

Каменные оттенки

Серый, графитовый, каменный — матовые или глянцевые, они всегда добавляют уверенности. Это вариант для тех, кто любит спокойный, но стильный дизайн.

Серый лак. Фото из Instagram

Универсальный маникюр — это не просто удобно. Это стратегия для тех, кто ценит свое время, но хочет выглядеть роскошно. Он работает как база, которая дополняет вас, но не кричит громче вашего образа. Такой маникюр подчеркивает вашу индивидуальность и позволяет быть готовой к любому плану, который подкинет день.

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