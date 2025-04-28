Трендовий манікюр весни-2025, який варто спробувати — що таке moody nails

Дівчина з гарним манікюром. Фото: Freepik

Весна завжди асоціювалася з пастельними кольорами в манікюрі — легкими, повітряними, трохи казковими. Але цьогоріч усе змішалося. В центр уваги раптово вийшли moody nails і це зовсім не про безтурботну весняну легкість. Це про глибину. Про емоції, які приховуються десь всередині, про настрій, який іноді хочеться залишити лише для вас.

Новини.LIVE розповість більше про трендовий манікюр.

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Темні відтінки завжди вважалися вибором осені або зими: насичений сливо́вий, гіркий шоколад, димчастий графіт, баклажановий з легким приглушенням. Але вони несподівано порушили всі негласні правила моди й стали головними героями весняного сезону.

Moody nails. Фото з Instagram

І що цікаво, цей манікюр не про глянець. Тут усе інакше — матова поверхня, легкий бархатистий фініш, ніби тонка вуаль туману. У цьому є щось спокійне, глибоке й витончене водночас. Це як вечірній чай при свічках замість галасливої вечірки.

Стильний дизайн манікюру. Фото з Instagram

Чому варто спробувати moody nails саме зараз

Бо це несподівано. Весна і темний манікюр — не класична пара, і в цьому вся справа. Такі нігті одразу виділяються серед звичних рожевих чи м’ятних. Це спосіб сказати: "Я не боюся бути іншою". До того ж ці відтінки пасують буквально всім — неважливо, який у вас тон шкіри, яка довжина нігтів або стиль в одязі.

Оригінальний дизайн манікюра. Фото з Instagram

Ще один бонус — вони просто красиві. Глибокі кольори зачаровують і додають образу загадковості. І навіть якщо навколо все цвіте і пахне, ваші moody nails можуть нагадати: весна буває різною.

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