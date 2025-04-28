Трендовый маникюр весны-2025, что стоит попробовать — что такое moody nails

Девушка с красивым маникюром. Фото: Freepik

Весна всегда ассоциировалась с пастельными цветами в маникюре — легкими, воздушными, немного сказочными. Но в этом году все смешалось. В центр внимания внезапно вышли moody nails и это вовсе не про беззаботную весеннюю легкость. Это о глубине. Об эмоциях, которые скрываются где-то внутри, о настроении, которое иногда хочется оставить только для вас.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовом маникюре.

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Темные оттенки всегда считались выбором осени или зимы: насыщенный сливочный, горький шоколад, дымчатый графит, баклажановый с легким приглушением. Но они неожиданно нарушили все негласные правила моды и стали главными героями весеннего сезона.

Moody nails. Фото из Instagram

И что интересно, этот маникюр не про глянец. Здесь все иначе — матовая поверхность, легкий бархатистый финиш, будто тонкая вуаль тумана. В этом есть что-то спокойное, глубокое и утонченное одновременно. Это как вечерний чай при свечах вместо шумной вечеринки.

Стильный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Почему стоит попробовать moody nails именно сейчас

Потому что это неожиданно. Весна и темный маникюр — не классическая пара, и в этом все дело. Такие ногти сразу выделяются среди привычных розовых или мятных. Это способ сказать: "Я не боюсь быть другой". К тому же эти оттенки подходят буквально всем — неважно, какой у вас тон кожи, какая длина ногтей или стиль в одежде.

Оригинальный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Еще один бонус — они просто красивые. Глубокие цвета завораживают и добавляют образу загадочности. И даже если вокруг все цветет и пахнет, ваши moody nails могут напомнить: весна бывает разной.

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