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Moody nails — маникюр весны 2025, который уже покорил всех

28 апреля 2025 19:55
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовый маникюр весны-2025, что стоит попробовать — что такое moody nails
Девушка с красивым маникюром. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна всегда ассоциировалась с пастельными цветами в маникюре — легкими, воздушными, немного сказочными. Но в этом году все смешалось. В центр внимания внезапно вышли moody nails и это вовсе не про беззаботную весеннюю легкость. Это о глубине. Об эмоциях, которые скрываются где-то внутри, о настроении, которое иногда хочется оставить только для вас.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовом маникюре.

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Темные оттенки всегда считались выбором осени или зимы: насыщенный сливочный, горький шоколад, дымчатый графит, баклажановый с легким приглушением. Но они неожиданно нарушили все негласные правила моды и стали главными героями весеннего сезона.

Манікюр, що закохує в себе
Moody nails. Фото из Instagram

И что интересно, этот маникюр не про глянец. Здесь все иначе — матовая поверхность, легкий бархатистый финиш, будто тонкая вуаль тумана. В этом есть что-то спокойное, глубокое и утонченное одновременно. Это как вечерний чай при свечах вместо шумной вечеринки.

Дизайн манікюру, що нікого не залишить без уваги
Стильный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Почему стоит попробовать moody nails именно сейчас

Потому что это неожиданно. Весна и темный маникюр — не классическая пара, и в этом все дело. Такие ногти сразу выделяются среди привычных розовых или мятных. Это способ сказать: "Я не боюсь быть другой". К тому же эти оттенки подходят буквально всем — неважно, какой у вас тон кожи, какая длина ногтей или стиль в одежде.

Манікюр, що завжди доречний
Оригинальный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Еще один бонус — они просто красивые. Глубокие цвета завораживают и добавляют образу загадочности. И даже если вокруг все цветет и пахнет, ваши moody nails могут напомнить: весна бывает разной.

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