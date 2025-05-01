Цветочный nail-art — как сделать модный маникюр весны-2025

Яркий маникюр яркий маникюр. Фото: Freepik

Маникюр с цветами — это как маленькая весна на кончиках пальцев. Он добавляет легкости образу, подчеркивает женственность и просто радует глаз. Лучше всего этот дизайн выглядит именно в теплое время года, когда все вокруг расцветает — так хочется, чтобы и руки были по-весеннему нежными.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Среди главных трендов — изображение полевых цветов. Ромашки, лаванда, васильки, маковые акценты — они выглядят очень естественно и деликатно, особенно если выполнены в технике минимализма. Это не массивные композиции, а едва заметные, будто нарисованные вручную, цветочки или отдельные лепестки. Это имеет легкий и очень стильный вид.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Особенно хорошо цветочный маникюр подходит для овальной и миндалевидной формы ногтей — рисунки будто "тянутся" по форме, делая пальцы визуально длиннее и изящнее. Для коротких ногтей лучше всего выбирать нежные оттенки — молочный, лавандовый, мягко-розовый или зеленый, и рисовать один цветочек на акцентном ногте. Получится ненавязчиво и уместно даже в ежедневном образе.

Самый лучший маникюр. Фото из Instagram

Для длинных ногтей можно попробовать что-то смелее: красный лак в сочетании с крупными контрастными цветами — например, черными или белыми. Такой дизайн подойдет для яркого образа или даже летней вечеринки. Кроме того, цветочный дизайн можно дополнить тонкими линиями, блеском или нежным градиентом. Но важно не перегрузить композицию — в тренде естественность и элегантная простота.

Цветы на ногтях. Фото из Instagram

Такой маникюр — это всегда немного о мечте, немного о настроении и точно о любви к себе.

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