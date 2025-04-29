Найінстаграмніший манікюр — дизайн, що вразить всіх

Квітка в руці дівчини. Фото: Freepik

Коли нігті мають доглянутий вигляд, якось і весь світ стає приємнішим. Здається, ніби на душі трохи більше порядку. Манікюр — це взагалі чарівна штука: кілька рухів пензлика, і день уже яскравіший. Весна 2025 заряджає бажанням змін і пропонує не стримувати свою справжню натуру. Якщо хочеться бути ніжною, сміливою чи трошки бунтаркою, то час показати це через нігті.

Якщо шукаєте ідею, яка буде мати особливий вигляд, то Новини.LIVE радить обрати блискучі варіанти.

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Цього сезону манікюр з блиском у топі. Окрім цього, звертаємо увагу на кольори — лавандовий, м’ятний, персиковий. Ці кольори знову в строю й навіюють найтепліші думки. Ідеально для тих, хто хоче щось ніжне й весняне.

Гарний манікюр. Фото з Instagram

Якщо настрій потребує трошки святкового вайбу, додайте глітер, крапельки, глянець або незвичайні текстури. Тоді ваш настрій точно засяє. До речі, мінімалістичні бутони чи яскраві польові букети на нігтях будуть цілком доречні — вибирайте, що ближче до душі.

Цікавий дизайн. Фото з Instagram

Також зараз усі обговорюють новий френч, адже тепер це не просто білий кінчик. Градієнти, кольорові переходи, дрібні малюнки — френч став справжнім полотном для фантазій.

Новий френч. Фото з Instagram

Ще як варіант додайте наклейки й стікери на нігті. Коли хочеться трішки фану без зайвих зусиль, це те, що треба. І так, навіть нюдовий манікюр у 2025 має не нудний, а стильний вигляд: теплі відтінки, цікаві текстури, невеликі акценти. А ще додамо, що анімалістичні принти повернулись, але тепер вони ніжні й весняні, ніби легкий натяк на пригоду. І це реально має крутий вигляд.

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