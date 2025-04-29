Самый инстаграмный маникюр — дизайн, который поразит всех

Цветок в руке девушки. Фото: Freepik

Когда ногти выглядят ухоженными, как-то и весь мир становится приятнее. Кажется, будто на душе чуть больше порядка. Маникюр — это вообще волшебная штука: несколько движений кисточки, и день уже ярче. Весна 2025 заряжает желанием перемен и предлагает не сдерживать свою истинную натуру. Если хочется быть нежной, смелой или немножко бунтаркой, то время показать это через ногти.

Если ищете идею, которая будет иметь особый вид, то Новини.LIVE советует выбрать блестящие варианты.

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В этом сезоне маникюр с блеском в топе. Кроме этого, обращаем внимание на цвета — лавандовый, мятный, персиковый. Эти цвета снова в строю и навевают самые теплые мысли. Идеально для тех, кто хочет что-то нежное и весеннее.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Если настроение требует немножко праздничного вайба, добавьте глиттер, капельки, глянец или необычные текстуры. Тогда ваше настроение точно засияет. Кстати, минималистичные бутоны или яркие полевые букеты на ногтях будут вполне уместны — выбирайте, что ближе по душе.

Интересный дизайн. Фото из Instagram

Также сейчас все обсуждают новый френч, ведь теперь это не просто белый кончик. Градиенты, цветовые переходы, мелкие рисунки — френч стал настоящим полотном для фантазий.

Новый френч. Фото из Instagram

Еще как вариант, добавьте наклейки и стикеры на ногти. Когда хочется немного фана без лишних усилий, это то, что надо. И да, даже нюдовый маникюр в 2025 выглядит не скучно, а стильно: теплые оттенки, интересные текстуры, небольшие акценты. А еще добавим, что анималистические принты вернулись, но теперь они нежные и весенние, будто легкий намек на приключение. И это реально выглядит круто.

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