Манікюр, що поза часом — ці кольори завжди актуальні

Безпрограшний дизайн манікюру на будь-який сезон
Правильно підібраний лак для нігтів — це як ідеально підібрана прикраса: не кричить, але змушує зупинити погляд. Деякі кольори працюють як стильна магія — підкреслюють смак, додають упевненості, а ще пасують до будь-якої пори року.
Новини.LIVE розповість про вічні відтінки, які не втрачають актуальності й завжди мають елегантний вигляд.
Класичні варіанти манікюру, що варті уваги
Класичний червоний
Його не дарма обожнювали ікони стилю — цей глибокий відтінок вміє все: і привертати увагу, і мати дійсно стриманий і королівський вигляд. Червоний манікюр — вибір жінки, яка знає собі ціну.
Нюдовий
Його можна не помітити з першого погляду, але він справжній рятівник у стилі. Нюд підкреслює доглянутість рук, не перетягуючи на себе увагу. Просто виберіть тон, що максимально збігається з кольором вашої шкіри і вийде найделікатніший манікюр.
Шоколадний
Цей колір теплий, трохи "апетитний" і дуже благородний. Найбільше пасує світлій шкірі, але й на смаглявій створює цікавий ефект. Додає рукам м’якості та витонченості.
Глибокий чорний
Це вже давно не про бунт, а про елегантність. Чорний лак має дорогий вигляд, особливо в поєднанні з лаконічним вбранням. Підкреслює форму нігтів і додає трохи драматизму — в хорошому сенсі.
Бордо
Колір стиглої вишні або вина в кришталевому бокалі. Бордовий манікюр завжди додає образу статусу. Ідеальний вибір для вечора, зустрічі чи просто тоді, коли хочеться відчути себе особливою.
Усі ці відтінки перевірені часом — не підводять, не виходять із моди й завжди доречні. А головне те, що кожен з них здатен розповісти про вас більше, ніж ви скажете словами.
Раніше ми писали про те, який манікюр ідеально підходить до літа.
Також ми повідомляли про універсальний манікюр варто зробити хоч раз цього літа.
Читайте Новини.LIVE!