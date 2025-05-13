Манікюр, що поза часом — ці кольори завжди актуальні

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Правильно підібраний лак для нігтів — це як ідеально підібрана прикраса: не кричить, але змушує зупинити погляд. Деякі кольори працюють як стильна магія — підкреслюють смак, додають упевненості, а ще пасують до будь-якої пори року.

Новини.LIVE розповість про вічні відтінки, які не втрачають актуальності й завжди мають елегантний вигляд.

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Класичний червоний

Його не дарма обожнювали ікони стилю — цей глибокий відтінок вміє все: і привертати увагу, і мати дійсно стриманий і королівський вигляд. Червоний манікюр — вибір жінки, яка знає собі ціну.

Червоні нігті. Фото з Instagram

Нюдовий

Його можна не помітити з першого погляду, але він справжній рятівник у стилі. Нюд підкреслює доглянутість рук, не перетягуючи на себе увагу. Просто виберіть тон, що максимально збігається з кольором вашої шкіри і вийде найделікатніший манікюр.

Нюд. Фото з Instagram

Шоколадний

Цей колір теплий, трохи "апетитний" і дуже благородний. Найбільше пасує світлій шкірі, але й на смаглявій створює цікавий ефект. Додає рукам м’якості та витонченості.

Шоколадний манікюр. Фото з Instagram

Глибокий чорний

Це вже давно не про бунт, а про елегантність. Чорний лак має дорогий вигляд, особливо в поєднанні з лаконічним вбранням. Підкреслює форму нігтів і додає трохи драматизму — в хорошому сенсі.

Чорні нігті. Фото з Instagram

Бордо

Колір стиглої вишні або вина в кришталевому бокалі. Бордовий манікюр завжди додає образу статусу. Ідеальний вибір для вечора, зустрічі чи просто тоді, коли хочеться відчути себе особливою.

Бордовий манікюр. Фото з Instagram

Усі ці відтінки перевірені часом — не підводять, не виходять із моди й завжди доречні. А головне те, що кожен з них здатен розповісти про вас більше, ніж ви скажете словами.

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