Нігті цього літа мають мати саме такий вигляд — яскраво і зі смаком

Вдалий манікюр. Фото: Freepik

Цього літа з манікюром можна не стримуватися — усе, що хочеться, дозволено. Головне, щоб подобалось саме вам.

У Vogue розповіли, які nail-тренди літа 2025 точно варто спробувати хоча б раз.

Реклама

Читайте також:

Який дизайн нігтів варто зробити хоча б раз за літо

Масляні нігті

Це не коли пальці в олії, а коли покриття ніжне, як ванільний крем. М’який жовтий, світлий беж або щось між — має дуже делікатний вигляд і ніби трохи підсвічує шкіру. Особливо пасує злегка засмаглим рукам. Ідеально для тих, хто не хоче кричущого кольору, але й прозоре вже набридло.

Маслянисті нігті. Фото з Instagram

Прозора естетика

Тут усе просто: ніби нічого немає, але нігті мають дуже доглянутий вигляд. Легкий блиск, майже невидиме покриття і ви вже ніби тільки вийшли із салону. Це саме те, що треба, коли хочеться мати свіжий вигляд, але без зайвого кольору. Особливо класно на коротких нігтях.

Прозора естетика. Фото з Instagram

Темні кольори на коротку довжину

Звучить незвично, бо зазвичай темне на довгі кігтики. Але цього літа навпаки: короткі, рівненькі нігті в темному кольорі — прямо в точку. Вино, бордо, чорний шоколад — красиво, стильно й дуже зручно. Ідеально пасує до будь-якого вбрання, навіть до білої сорочки та джинсів.

Манікюр в темному кольорі. Фото з Instagram

Baby Blue

Цей блакитний — як небо в дитинстві. Легкий, чистий, з ноткою наївності. Дуже вдалий має вигляд манікюр в один тон, без зайвого дизайну. Особливо підійде тим, хто хоче кольору, але не хоче, щоб він був надто примітним. Просто милий, ніжний лак, що піднімає настрій.

Baby Blue. Фото з Instagram

У 2025 немає жодних "треба" чи "не можна" — тільки те, що справді хочеться. А ще всі ці тренди легко повторити вдома. То чому б не влаштувати собі маленький спа-день і не спробувати щось новеньке.

Раніше ми писали про те, який сміливий манікюр варто спробувати цього сезону.

Також ми повідомляли про дизайн найніжнішого манікюру, що актуальний буде весною-літом 2025.