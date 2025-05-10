Нігті цього літа мають мати саме такий вигляд — яскраво і зі смаком

Найкращий манікюр на літо 2025 — стильні ідеї на будь-який смак
Цього літа з манікюром можна не стримуватися — усе, що хочеться, дозволено. Головне, щоб подобалось саме вам.
У Vogue розповіли, які nail-тренди літа 2025 точно варто спробувати хоча б раз.
Який дизайн нігтів варто зробити хоча б раз за літо
Масляні нігті
Це не коли пальці в олії, а коли покриття ніжне, як ванільний крем. М’який жовтий, світлий беж або щось між — має дуже делікатний вигляд і ніби трохи підсвічує шкіру. Особливо пасує злегка засмаглим рукам. Ідеально для тих, хто не хоче кричущого кольору, але й прозоре вже набридло.
Прозора естетика
Тут усе просто: ніби нічого немає, але нігті мають дуже доглянутий вигляд. Легкий блиск, майже невидиме покриття і ви вже ніби тільки вийшли із салону. Це саме те, що треба, коли хочеться мати свіжий вигляд, але без зайвого кольору. Особливо класно на коротких нігтях.
Темні кольори на коротку довжину
Звучить незвично, бо зазвичай темне на довгі кігтики. Але цього літа навпаки: короткі, рівненькі нігті в темному кольорі — прямо в точку. Вино, бордо, чорний шоколад — красиво, стильно й дуже зручно. Ідеально пасує до будь-якого вбрання, навіть до білої сорочки та джинсів.
Baby Blue
Цей блакитний — як небо в дитинстві. Легкий, чистий, з ноткою наївності. Дуже вдалий має вигляд манікюр в один тон, без зайвого дизайну. Особливо підійде тим, хто хоче кольору, але не хоче, щоб він був надто примітним. Просто милий, ніжний лак, що піднімає настрій.
У 2025 немає жодних "треба" чи "не можна" — тільки те, що справді хочеться. А ще всі ці тренди легко повторити вдома. То чому б не влаштувати собі маленький спа-день і не спробувати щось новеньке.
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