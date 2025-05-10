Ногти этим летом должны выглядеть именно так — ярко и со вкусом

Удачный маникюр. Фото: Freepik

Этим летом с маникюром можно не сдерживаться — все, что хочется, позволено. Главное, чтобы нравилось именно вам.

В Vogue рассказали, какие nail-тренды лета 2025 точно стоит попробовать хотя бы раз.

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Масляные ногти

Это не когда пальцы в масле, а когда покрытие нежное, как ванильный крем. Мягкий желтый, светлый беж или что-то между — выглядит очень деликатно и как будто немного подсвечивает кожу. Особенно подходит слегка загорелым рукам. Идеально для тех, кто не хочет кричащего цвета, но и прозрачное уже надоело.

Маслянистые ногти. Фото из Instagram

Прозрачная эстетика

Здесь все просто: вроде бы ничего нет, но ногти выглядят очень ухоженно. Легкий блеск, почти невидимое покрытие и вы уже будто только вышли из салона. Это именно то, что нужно, когда хочется выглядеть свежо, но без лишнего цвета. Особенно классно смотрится на коротких ногтях.

Прозрачная эстетика. Фото из Instagram

Темные цвета на короткую длину

Звучит необычно, потому что обычно темное на длинные коготки. Но этим летом наоборот: короткие, ровненькие ногти в темном цвете — прямо в точку. Вино, бордо, черный шоколад — красиво, стильно и очень удобно. Идеально подходит к любому наряду, даже к белой рубашке и джинсам.

Маникюр в темном цвете. Фото из Instagram

Baby Blue

Этот голубой — как небо в детстве. Легкий, чистый, с ноткой наивности. Очень удачно смотрится маникюр в один тон, без лишнего дизайна. Особенно подойдет тем, кто хочет цвета, но не хочет, чтобы он был вызывающим. Просто милый, нежный лак, поднимающий настроение.

Baby Blue. Фото из Instagram

В 2025 нет никаких "надо" или "нельзя" — только то, что действительно хочется. А еще все эти тренды легко повторить дома. Так почему бы не устроить себе маленький спа-день и не попробовать что-то новенькое.

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