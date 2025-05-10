Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Мода Лучший маникюр на лето 2025 — стильные идеи на любой вкус

Лучший маникюр на лето 2025 — стильные идеи на любой вкус

Ua en ru
Дата публикации 10 мая 2025 19:50
Ногти этим летом должны выглядеть именно так — ярко и со вкусом
Удачный маникюр. Фото: Freepik

Этим летом с маникюром можно не сдерживаться — все, что хочется, позволено. Главное, чтобы нравилось именно вам.

В Vogue рассказали, какие nail-тренды лета 2025 точно стоит попробовать хотя бы раз.

Реклама
Читайте также:

Какой дизайн ногтей стоит сделать хотя бы раз за лето

Масляные ногти

Это не когда пальцы в масле, а когда покрытие нежное, как ванильный крем. Мягкий желтый, светлый беж или что-то между — выглядит очень деликатно и как будто немного подсвечивает кожу. Особенно подходит слегка загорелым рукам. Идеально для тех, кто не хочет кричащего цвета, но и прозрачное уже надоело.

Маслянистий колір цього сезону в тренді
Маслянистые ногти. Фото из Instagram

Прозрачная эстетика

Здесь все просто: вроде бы ничего нет, но ногти выглядят очень ухоженно. Легкий блеск, почти невидимое покрытие и вы уже будто только вышли из салона. Это именно то, что нужно, когда хочется выглядеть свежо, но без лишнего цвета. Особенно классно смотрится на коротких ногтях.

Пастельний манікюр, який завжди в тренді
Прозрачная эстетика. Фото из Instagram

Темные цвета на короткую длину

Звучит необычно, потому что обычно темное на длинные коготки. Но этим летом наоборот: короткие, ровненькие ногти в темном цвете — прямо в точку. Вино, бордо, черный шоколад — красиво, стильно и очень удобно. Идеально подходит к любому наряду, даже к белой рубашке и джинсам.

Темні нігті мають особливий вигляд завжди
Маникюр в темном цвете. Фото из Instagram

Baby Blue

Этот голубой — как небо в детстве. Легкий, чистый, с ноткой наивности. Очень удачно смотрится маникюр в один тон, без лишнего дизайна. Особенно подойдет тем, кто хочет цвета, но не хочет, чтобы он был вызывающим. Просто милый, нежный лак, поднимающий настроение.

Стильний манікюр в один тон
Baby Blue. Фото из Instagram

В 2025 нет никаких "надо" или "нельзя" — только то, что действительно хочется. А еще все эти тренды легко повторить дома. Так почему бы не устроить себе маленький спа-день и не попробовать что-то новенькое.

Ранее мы писали о том, какой смелый маникюр стоит попробовать в этом сезоне.

Также мы сообщали о дизайне самого нежного маникюра, который актуален будет весной-летом 2025.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /