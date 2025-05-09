Ультрамодний відтінок манікюру на літо — на усі випадки життя

Манікюр. Фото: Freepik

Вершково-жовтий, або як його ще називають — butter yellow, це справжній фаворит не лише минулого року, а й усієї весни-літа 2025. Цей м’який пастельний колір нагадує тепле сонце, ніжне морозиво чи свіже вершкове масло на теплому тості. Ідеальний варіант, якщо хочеться трохи кольору, але без надмірної яскравості.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Butter yellow має дуже делікатний вигляд, підходить до будь-якого стилю та чудово поєднується з базовим гардеробом. Він додає образу легкості та затишку. Особливо гарно цей відтінок розкривається в манікюрі чи педикюрі — він не кричущий, але помітний, стильний і трохи "інший", ніж звичні нюдові кольори.

Butter yellow. Фото з Instagram

Як саме носити butter yellow на нігтях цього сезону

Варіантів багато, і кожен по-своєму чарівний. Наприклад:

Класика — однотонне глянцеве покриття. Просто, але дуже ефектно.

Glazed nails з хромовим блиском, що нагадує глазур на тістечку.

Прозора база та жовтий принт — можна намалювати квіточки, крапки чи тоненькі смужки.

Акварельні розводи — коли butter yellow плавно зливається з іншими пастельними відтінками.

Ніжна coquette-естетика — бантики, мереживо, дрібна клітинка мають милий й жіночний вигляд.

Мікс кольорів — на кожному нігті різний пастельний відтінок або легкий градієнт.

Шимерне сяйво — блискуче покриття для святкового настрою.

Поєднання з іншими кольорами — можна поєднувати з рожевим, блакитним чи світло-зеленим.

Aura nails — ефект м’якого сяйва зсередини.

Французький манікюр — замість білого кінчика вершково-жовтий.

Гарний манікюр. Фото з Instagram

Погодьтеся, що цей колір ніби легкий дотик весни на кінчиках пальців. Тому обов'язково спробуйте один із варіантів або вигадуйте свій — у butter yellow складно помилитися.

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