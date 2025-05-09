Ультрамодный оттенок маникюра на лето - на все случаи жизни

Маникюр. Фото: Freepik

Сливочно-желтый, или как его еще называют — butter yellow, это настоящий фаворит не только прошлого года, но и всей весны-лета 2025. Этот мягкий пастельный цвет напоминает теплое солнце, нежное мороженое или свежее сливочное масло на теплом тосте. Идеальный вариант, если хочется немного цвета, но без чрезмерной яркости.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Butter yellow выглядит очень деликатным, подходит к любому стилю и прекрасно сочетается с базовым гардеробом. Он добавляет образу легкости и уюта. Особенно хорошо этот оттенок раскрывается в маникюре или педикюре — он не кричащий, но заметный, стильный и немного "другой", чем привычные нюдовые цвета.

Butter yellow. Фото из Instagram

Как именно носить butter yellow на ногтях в этом сезоне

Вариантов много, и каждый по-своему очарователен. Например:

Классика — однотонное глянцевое покрытие. Просто, но очень эффектно.

Glazed nails с хромовым блеском, напоминающим глазурь на пирожном.

Прозрачная база и желтый принт — можно нарисовать цветочки, точки или тоненькие полоски.

Акварельные разводы — когда butter yellow плавно сливается с другими пастельными оттенками.

Нежная coquette-эстетика — бантики, кружево, мелкая клетка выглядят мило и женственно.

Микс цветов — на каждом ногте разный пастельный оттенок или легкий градиент.

Шиммерное сияние — блестящее покрытие для праздничного настроения.

Сочетание с другими цветами — можно сочетать с розовым, голубым или светло-зеленым.

Aura nails — эффект мягкого сияния изнутри.

Французский маникюр — вместо белого кончика сливочно-желтый.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Согласитесь, что этот цвет будто легкое прикосновение весны на кончиках пальцев. Поэтому обязательно попробуйте один из вариантов или придумывайте свой — в butter yellow сложно ошибиться.

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