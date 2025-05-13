Маникюр, который вне времени — эти цвета всегда актуальны

Беспроигрышный дизайн маникюра на любой сезон
Правильно подобранный лак для ногтей — это как идеально подобранное украшение: не кричит, но заставляет остановить взгляд. Некоторые цвета работают как стильная магия — подчеркивают вкус, добавляют уверенности, а еще подходят к любому времени года.
Новини.LIVE расскажет о вечных оттенках, которые не теряют актуальности и всегда выглядят элегантно.
Классические варианты маникюра, которые достойны внимания
Классический красный
Его не зря обожали иконы стиля — этот глубокий оттенок умеет все: и привлекать внимание, и выглядеть действительно сдержанно и по-королевски. Красный маникюр — выбор женщины, которая знает себе цену.
Нюдовый
Его можно не заметить с первого взгляда, но он настоящий спаситель в стиле. Нюд подчеркивает ухоженность рук, не перетягивая на себя внимание. Просто выберите тон, максимально совпадающий с цветом вашей кожи и получится самый деликатный маникюр.
Шоколадный
Этот цвет теплый, немного "аппетитный" и очень благородный. Больше всего подходит светлой коже, но и на смуглой создает интересный эффект. Добавляет рукам мягкости и изящества.
Глубокий черный
Это уже давно не про бунт, а про элегантность. Черный лак выглядит дорого, особенно в сочетании с лаконичными нарядами. Подчеркивает форму ногтей и добавляет немного драматизма — в хорошем смысле.
Бордо
Цвет спелой вишни или вина в хрустальном бокале. Бордовый маникюр всегда добавляет образу статуса. Идеальный выбор для вечера, встречи или просто тогда, когда хочется почувствовать себя особенной.
Все эти оттенки проверены временем — не подводят, не выходят из моды и всегда уместны. А главное то, что каждый из них способен рассказать о вас больше, чем вы скажете словами.
Ранее мы писали о том, какой маникюр идеально подходит к лету.
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