Маникюр, который вне времени — эти цвета всегда актуальны

Нежный маникюр нежный маникюр. Фото: Freepik

Правильно подобранный лак для ногтей — это как идеально подобранное украшение: не кричит, но заставляет остановить взгляд. Некоторые цвета работают как стильная магия — подчеркивают вкус, добавляют уверенности, а еще подходят к любому времени года.

Новини.LIVE расскажет о вечных оттенках, которые не теряют актуальности и всегда выглядят элегантно.

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Классический красный

Его не зря обожали иконы стиля — этот глубокий оттенок умеет все: и привлекать внимание, и выглядеть действительно сдержанно и по-королевски. Красный маникюр — выбор женщины, которая знает себе цену.

Ногти в красном цвете. Фото из Instagram

Нюдовый

Его можно не заметить с первого взгляда, но он настоящий спаситель в стиле. Нюд подчеркивает ухоженность рук, не перетягивая на себя внимание. Просто выберите тон, максимально совпадающий с цветом вашей кожи и получится самый деликатный маникюр.

Нюд. Фото из Instagram

Шоколадный

Этот цвет теплый, немного "аппетитный" и очень благородный. Больше всего подходит светлой коже, но и на смуглой создает интересный эффект. Добавляет рукам мягкости и изящества.

Шоколадный маникю. Фото из Instagram

Глубокий черный

Это уже давно не про бунт, а про элегантность. Черный лак выглядит дорого, особенно в сочетании с лаконичными нарядами. Подчеркивает форму ногтей и добавляет немного драматизма — в хорошем смысле.

Черные ногти. Фото из Instagram

Бордо

Цвет спелой вишни или вина в хрустальном бокале. Бордовый маникюр всегда добавляет образу статуса. Идеальный выбор для вечера, встречи или просто тогда, когда хочется почувствовать себя особенной.

Бордовый маникюр. Фото из Instagram

Все эти оттенки проверены временем — не подводят, не выходят из моды и всегда уместны. А главное то, что каждый из них способен рассказать о вас больше, чем вы скажете словами.

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