Запретный день для маникюра — рискуете потерять доходы

Девушка на маникюре. Фото: Freepik

Многие относятся к приметам с юмором. Но есть вещи, которые из поколения в поколение передавались не просто так — например, предостережение относительно стрижки ногтей в определенные дни недели. Особенно это касается среды. Говорят, что именно в этот день лучше не браться за маникюр, если не хотите потерять деньги.

Новини.LIVE расскажет больше об этой примете.

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Согласно народным верованиям, в среду вместе с ногтями можно "отрезать" часть своей прибыли или удачи. Эта примета вроде бы особенно сильна для людей, которые имеют стабильный доход, ведут бизнес или находятся в фазе финансового роста. Успешным людям советуют воздержаться от маникюра именно в середине недели.

А вот тем, у кого сейчас не лучшие времена с деньгами, примета не грозит. Потому что, как говорится, когда терять нечего — ничего и не потеряешь. Но даже в таком случае можно использовать этот день с пользой. Если во время стрижки ногтей в среду представлять, что вместе с ними идет бедность — примета работает в обратном направлении. Здесь все зависит от вашего настроения и мыслей.

Девушке обрезают кутикулу. Фото: Freepik

Конечно, верить в подобные вещи или нет — личный выбор. Никто не заставляет жить по календарю примет. Но иногда полезно знать, почему определенные действия вызывают дискомфорт или неожиданные события. Возможно, ответ — в мелочах, на которые мы не обращали внимания.

В любом случае, немного осторожности еще никому не навредило. Особенно, если речь идет о финансах.

Ранее мы писали о том, какой маникюр сделать в мае, чтобы привлечь дополнительные деньги.

Также мы сообщали, в какие дни мытье волос плохая примета.