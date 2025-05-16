Стрижка волос по приметам - когда лучше воздержаться

Девушка с красивыми волосами. Фото: Freepik

Когда-то волосы считали не просто частью тела, а чем-то священным. Люди верили, что в них хранится энергия, которая влияет на судьбу, здоровье и даже счастье. И хотя наука не подтверждает такие утверждения, многие до сих пор придерживаются древних примет.

Новини.LIVE готов рассказать о нескольких интересных приметах о волосах, которые до сих пор передаются из поколения в поколение.

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Расчесываться вечером обязательно. Считалось, что ежедневное расчесывание волос перед сном помогает "убрать" из головы весь информационный шум. Как будто выбрасываешь лишние мысли вместе с запутанными волосками и в голове наступает порядок.

Перед важным делом лучше всего делать хвост или пучок. Если день обещает быть напряженным или важным, собранные волосы помогут сосредоточиться. Именно поэтому офисный дресс-код часто включает строгие прически.

Девушка демонстрирует свои волосы. Фото: Freepik

Хочется что-то забыть — подстригитесь. Люди верили: вместе с отрезанными волосами уходит боль, страхи, разочарования. Это был своеобразный ритуал перезагрузки. Кстати, именно поэтому многие после разрыва или потери меняют прическу.

Парикмахер должен быть с хорошей энергетикой. Не рекомендовали стричься у того, кто вам не по душе или кто все время ноет. Выбирать лучше того, с кем вам спокойно. Если после визита вы чувствуете себя устало — возможно, что-то не так.

Себя стричь — плохой знак. В народе говорили, что так можно навлечь на себя неудачи, денежные трудности и даже одиночество. Особенно не советовали это делать женщинам.

Стрижка волос. Фото: Freepik

Перед экзаменами никаких шампуней и ножниц. Студенты верили, что вместе с водой или срезанными волосами могут "смыть" с головы все, что выучили.

Беременным от стрижки лучше воздержаться. В древности считалось, что волосы хранят информацию, которую женщина должна передать своему ребенку. И если подстричься, то связь оборвется.

Не выбрасывайте волосы как попало. Когда-то верили, что через волосы можно наслать порчу или повлиять на человека. Поэтому выпавшие волосы или остатки после стрижки не выбрасывали в мусор — их сжигали или закапывали под камнем, подальше от чужих глаз.

И хотя мы живем в мире логики, что-то в этих старых поверьях есть — как минимум, как напоминание заботиться о себе, не пускать все на самотек и с уважением относиться даже к таким "мелочам", как волосы.

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