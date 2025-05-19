Что портит волосы и добавляет лет — основные ошибки многих женщин

Девушка расчесывает волосы. Фото: Freepik

Ухоженные волосы — это не только о красоте, но и о возрасте. Даже самый дорогой крем не поможет, если ваша стрижка добавляет вам 10 лет. Парикмахер и визажист Дана Тейт, которая делится советами в TikTok, рассказала, какие привычки в уходе за волосами только старят и как это легко исправить.

Сделала она это в одном из своих видео.

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Слишком темные волосы добавляют лет

Первая реакция на седину — быстренько закрасить. Но здесь есть нюанс. Если выбрать цвет, который слишком темный для вашего тона кожи, он не омолодит, а наоборот сделает лицо более строгим и уставшим. Вместо сплошного черного лучше добавить несколько светлых бликов возле лица — это "подсветит" кожу и сделает черты более мягкими.

Челка, которая не подходит лицу

Очень короткая челка — вещь смелая, но коварная. Она подходит не всем. Если не хотите, чтобы лицо выглядело более открытым и "истощенным", лучше выбирайте варианты, где челка немного касается бровей. А еще важно, чтобы она подходила именно к вашей форме лица — тут лучше посоветоваться с мастером, а не экспериментировать самостоятельно.

Мастер по прическам. Фото: Freepik

Злоупотребление лаком для волос

Да, фиксация нужна. Но если щедро залить прическу лаком, то волосы будут иметь искусственный вид и опять же добавляют лет. Никто не хочет напоминать девушку из 80-х. Вместо этого используйте легкие спреи или пудры для объема — они фиксируют, но не склеивают. И обязательно держите баллончик подальше — не ближе чем на 15 см.

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