Незвичні способи зберегти молодість після 35 — про них мало говорять

Гарна жінка. Фото: Freepik

Після 35 років шкіра вже не така, як у 20 — це нормально. Вона стає тоншою, повільніше відновлюється, трохи втрачає пружність. Але є гарна новина: якщо почати правильно доглядати за нею зараз, ваша шкіра ще довго буде мати свіжий, зволожений і доглянутий вигляд.

Новини.LIVE розповість про кілька звичок, які точно варто впровадити у свій б'юті-ритуал.

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Не виходьте з дому без SPF — навіть у хмарну погоду

Навіть якщо на вулиці не спека, а легке сонечко або взагалі похмуро — шкіра все одно "ловить" ультрафіолет. А він якраз і провокує появу зморшок, плям і втрату еластичності. Нанесення крему з SPF — це не щось складне чи дороговартісне. Це як чистити зуби — звичайна щоденна рутина, яка дуже помітно впливає на майбутнє.

Масажуйте обличчя хоч пальцями

Не обов’язково бігти до косметолога. Просто коли наносите крем або сироватку, то зробіть відразу легкий масаж. Проведіть пальцями по обличчю круговими рухами, трохи натискаючи у зоні скул, лоба, шиї. Це запускає кровообіг, зменшує набряки і "вмикає" тонус м’язів.

Дівчина робить масаж. Фото: Freepik

До речі, в догляді за обличчям потрібно використовувати на вечір — очищення, тонік або гідролат, сироватка (якщо є) і крем. Вночі шкіра "працює": оновлюється, відновлюється, тому все, що ви нанесете ввечері, засвоїться набагато краще. І не забувайте про шию та зону декольте — вони теж видають вік, якщо їх ігнорувати.

Пілінг, але без фанатизму

Пілінг — це супер, якщо не переборщити. Один-два рази на тиждень м’який скраб або ензимна маска допоможуть прибрати відмерлі клітини і зробити шкіру гладенькою. Але не частіше, бо можна випадково порушити захисний бар’єр шкіри, і вона стане сухою та чутливою. Завжди після цього зволоження.

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