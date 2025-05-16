Суперзасіб для шкіри й не тільки — забудьте про уколи краси

Гарна дівчина. Фото: Freepik

Олія авокадо давно відома як смачний і корисний інгредієнт на кухні. А ще вона може допомагати вашій шкірі залишатися здоровою, зволоженою й сяючою — і все це без дорогих косметичних процедур. Так, звучить дивно, але цей зелений суперфрукт справді може стати вашим новим улюбленим засобом для догляду.

Новини.LIVE пояснить детальніше, чому так.

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У складі цієї олії є усе, що потрібно для краси: вітаміни А, D, E, жирні кислоти, калій і ще ціла компанія поживних речовин. Вони не просто лежать на поверхні, а легко проникають у шкіру, зволожуючи її зсередини. Якщо у вас суха чи тьмяна шкіра, то авокадова олія з великою ймовірністю дасть їй друге життя. Але от якщо шкіра жирна, ефекту може й не бути — олія все ж таки досить живильна.

Хоча багато хто боїться наносити олії на обличчя через прищі, з авокадо не все так однозначно. Вона не сильно "забиває" пори, якщо використовувати її правильно й не у великій кількості. Її легко змивати, вона не лишає липкого шару, а ще має протизапальні властивості. Тобто воно може допомогти зменшити почервоніння й запалення. А ще чудово заспокоює шкіру при псоріазі чи екземі — якщо, звісно, немає алергії.

Авокадо. Фото: Freepik

Саме завдяки вітамінам і корисним жирам, олія допомагає шкірі довше залишатись підтягнутою й гладенькою. Регулярне її використання (і зовні, і в їжу) підтримує природний тонус і пружність. Як і будь-який продукт, авокадо може викликати алергію.

Тому краще спочатку перевірити: нанести трохи масла на руку і почекати добу. І ще момент — якщо на обличчі вже є сильне запалення, не варто активно натирати його олією, бо це може погіршити ситуацію.

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