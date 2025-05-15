Омолодження без уколів — просто додайте цю спецію в їжу

Різні спеції. Фото: Freepik

Куркума — це не лише про аромат у стравах. У багатьох країнах Сходу жінки вже сотні років використовують її для краси. І не дарма, адже вона справді може творити дива з вашою шкірою.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.



Річ у тім, що у складі цієї спеції є речовина куркумін — саме вона надає порошку яскравого кольору і дарує шкірі безліч бонусів:

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зменшує почервоніння та набряки;

знижує запалення (помічник у боротьбі з акне та прищами);

вирівнює тон обличчя та трохи освітлює пігментні плями;

дарує здорове сяйво та робить шкіру еластичнішою;

з часом може навіть розгладити дрібні зморшки.

До речі, вчені вже підтвердили, що куркума дійсно допомагає при шкірних захворюваннях — екземі, псоріазі, вуграх. Особливо гарно вона працює з жирною та проблемною шкірою.

Куркума. Фото: Freepik

Як використовувати куркуму вдома — прості рецепти

Маска від прищів

Змішайте куркуму з глиною та водою до стану пасти. Нанесіть на проблемні ділянки на 10–15 хвилин. Змийте теплою водою.

Для сяйва шкіри

Змішайте по чайній ложці меду та куркуми. Нанесіть на обличчя тонким шаром і через 10 хвилин змийте. Шкіра виглядатиме свіжою та доглянутою.

Освітлення пігментних плям

Додайте кілька крапель лимонного соку до куркуми. Суміш наносьте локально. Але уважно! Лимон може подразнювати чутливу шкіру.

М’яке відлущення

Куркума з йогуртом та рисовою мукою — ідеальний скраб, який не травмує шкіру, але прибирає все зайве.

Для ніжної шкіри навколо очей

Трішки куркуми, дрібка соди та ложка молока. Наносити обережно, уникаючи контакту з очима.

Маска для обличчя. Фото: Freepik

Не тримайте маску довше 15 хвилин. І не забувайте, що куркума може залишити жовтий відтінок. Перед першим використанням також обов’язково зробіть тест на шкірі — наприклад, під вухом. Нанесіть суміш, почекайте 20 хвилин, змийте і спостерігайте добу. Якщо все спокійно, то можна використовувати на обличчі.

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