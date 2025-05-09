Модна спеція, що діє як ботокс — шкіра молодшає на очах

Напроти обличчя жінки тримають шприци. Фото: Freepik

Шафран не просто дорога спеція з екзотичним ароматом. Сьогодні його називають природним ботоксом, і це не перебільшення. Але, на відміну від уколів, він не паралізує м’язи обличчя, а ніжно допомагає шкірі мати молодший та здоровіший вигляд. І все це без болю, без голок, і без хімії.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Чому ця спеція така корисна для шкіри

У шафрані ховається справжнє золото для шкіри. У ньому є речовини, які запускають вироблення колагену — саме того білка, що відповідає за пружність і гладкість шкіри. Завдяки цьому зменшуються зморшки, а контур обличчя стає чіткішим. Також ця спеція поступово прибирає пігментні плями й робить тон шкіри більш однорідним.

Ще одна суперсила шафрану — загоєння. Він заспокоює шкіру після висипань, зменшує почервоніння та сприяє швидкому відновленню. Тому він ідеально підходить для тих, у кого шкіра чутлива або схильна до запалень.

Жінка у косметолога. Фото: Freepik

Секрет дії шафрану у його складі. Там є:

пробіотики, які підтримують баланс мікрофлори на шкірі;

вітаміни A, B1, B2, C і D — без них клітини шкіри не можуть працювати повноцінно;

кальцій, що зміцнює клітини;

антиоксиданти, які борються зі старінням;

речовини, що блокують дію ферментів, які руйнують колаген.

Косметику з шафраном можна використовувати практично всім — і з жирною шкірою, і з сухою, і навіть якщо шкіра вже втратила тонус. Підійдуть креми, маски, сироватки. А ще можна заварити кілька ниточок шафрану в теплій воді, настояти і наносити як тонік після очищення.

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