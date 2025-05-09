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Головна Мода Модна спеція, що омолоджує — натуральна заміна ін'єкціям

Модна спеція, що омолоджує — натуральна заміна ін'єкціям

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Дата публікації: 9 травня 2025 08:40
Модна спеція, що діє як ботокс — шкіра молодшає на очах
Напроти обличчя жінки тримають шприци. Фото: Freepik

Шафран не просто дорога спеція з екзотичним ароматом. Сьогодні його називають природним ботоксом, і це не перебільшення. Але, на відміну від уколів, він не паралізує м’язи обличчя, а ніжно допомагає шкірі мати молодший та здоровіший вигляд. І все це без болю, без голок, і без хімії.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Чому ця спеція така корисна для шкіри

У шафрані ховається справжнє золото для шкіри. У ньому є речовини, які запускають вироблення колагену — саме того білка, що відповідає за пружність і гладкість шкіри. Завдяки цьому зменшуються зморшки, а контур обличчя стає чіткішим. Також ця спеція поступово прибирає пігментні плями й робить тон шкіри більш однорідним.

Ще одна суперсила шафрану — загоєння. Він заспокоює шкіру після висипань, зменшує почервоніння та сприяє швидкому відновленню. Тому він ідеально підходить для тих, у кого шкіра чутлива або схильна до запалень.

Наша шкіра потребує особливого догляду
Жінка у косметолога. Фото: Freepik

Секрет дії шафрану у його складі. Там є:

  • пробіотики, які підтримують баланс мікрофлори на шкірі;
  • вітаміни A, B1, B2, C і D — без них клітини шкіри не можуть працювати повноцінно;
  • кальцій, що зміцнює клітини;
  • антиоксиданти, які борються зі старінням;
  • речовини, що блокують дію ферментів, які руйнують колаген.

Косметику з шафраном можна використовувати практично всім — і з жирною шкірою, і з сухою, і навіть якщо шкіра вже втратила тонус. Підійдуть креми, маски, сироватки. А ще можна заварити кілька ниточок шафрану в теплій воді, настояти і наносити як тонік після очищення.

Раніше ми писали про те, який макіяж здатний омолодити вас на десяток років.

Також ми повідомляли, як потрібно доглядати за тонким волоссям.

шкіра мода краса цікаві факти стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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