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Омолоджувальний масаж обличчя — лайфхак від японок

12 грудня 2024 18:16
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як японки борються зі зморшками — простий масаж обличчя
Масаж обличчя. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Кожна жінка мріє зберегти свою молодість і красу без складних процедур. Японські жінки в цьому питанні досягли справжньої майстерності. Їхній секрет — масаж обличчя під назвою кобідо, який допомагає підтримувати здоров'я шкіри й мати молодший вигляд.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Ця унікальна техніка, що передається з покоління в покоління, поєднує понад 40 різних рухів — від швидких до плавних. Кобідо є частиною цілого комплексу догляду, який включає гарячі ванни, натуральні маски й трав'яні настої. За словами японців, справжня краса починається з гармонії тіла, душі й розуму.

У чому користь кобідо

Масаж допомагає глибоко пропрацювати м’язи обличчя, покращує кровообіг і запускає природні процеси відновлення шкіри. Регулярний курс дозволяє зменшити зморшки, позбутися набряків, а також знизити рівень стресу. Техніка працює не лише на шкіру, але й на загальний стан організму, впливаючи на енергетичні потоки.

Масаж для обличчя дуже корисний
Точковий масаж обличчя. Фото: Freepik

Як працює масаж

  • Точковий вплив. Спеціальні рухи стимулюють точки на обличчі, пов’язані з різними системами організму. Це допомагає зняти напругу й покращити кровообіг.
  • Лімфодренаж. Легкі рухи сприяють відтоку лімфи, що зменшує набряки й допомагає організму виводити токсини.
  • Глибокий масаж. Пропрацьовуються м’язи, покращується еластичність шкіри, розгладжуються зморшки.
  • М’які поглажування. Вони покращують мікроциркуляцію, забезпечуючи шкіру киснем і поживними речовинами.
Масаж обличчя значно покращує стан шкіри
Масаж шиї. Фото: Freepik

Японський масаж кобідо — це не просто догляд за шкірою, а ціла філософія гармонії й здоров'я, яка дозволяє мати молодший вигляд без радикальних методів. Спробуйте цей метод, щоб відчути ефект на власному обличчі.

Раніше ми писали про те, в чому секрет краси скандинавських жінок.

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мода краса догляд стиль масаж

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