Макіяж, що омолоджує на 10 років — як правильно фарбувати губи

Гарна жінка з легким макіяжем. Фото: Freepik

Знайти свою ідеальну нюдову помаду — це як знайти улюблену пару джинсів: здається, що варіантів багато, але "ту саму" важко. А коли вона нарешті в руках, обличчя ніби змінюється: шкіра свіжа, погляд живий, а макіяж має дуже природний вигляд.

Про це пише Vogue.

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Гейлі Бібер — та сама зірка, яка запалила тренд на натуральний макіяж. Її фірмові губи з легким об’ємом стали натхненням для багатьох. Тому поки що ховаємо яскраві кольори у косметичку, оскільки зараз час тілесних, карамельних, теплих персикових тонів. До речі, такий відтінок ще й омолоджує, що особливо приємно після довгої і виснажливої зими.

Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Але є один нюанс. Те, що комусь одному пасує, для іншої людини може бути зовсім не тим. У кожного з нас свій тон шкіри, свої особливості кольору губ. І тому не існує "одного правильного" варіанту — їх безліч.

До речі, співзасновниця бренду Ctzn Cosmetics Алана Хан каже: не завжди варто шукати колір на тон світліший за натуральні губи — так вони можуть зникати на обличчі. Краще орієнтуватися на той відтінок, який підкреслює природну красу. Їхній креативний директор влучно називає ідеальну нюдову помаду "нейтральною, яка підсилює природний відтінок губ".

Зендея. Фото з Instagram

І, звісно, без контуру нікуди. Візажистка Карді Бі — Еріка Ла’ Перл — завжди додає трохи темніший олівець, щоб надати губам форми. А якщо ще й поєднати його зі світлішою помадою, то вийде справжня магія.

Так що нюд — це точно не нудно. Це гра з тінями, підкреслення природної краси й спосіб мати свіжий вигляд без зайвих зусиль.

Раніше ми писали про те, який антитренд в макіяжі з 90-х повернувся в новому вигляді цього року.

Також ми повідомляли, що в макіяжі більше не варто робити, бо це не модно.