Бальзам для губ 2025 — який колір є наймоднішим цього року

Дівчина використовує бальзам для губ. Фото: Freepik

Здається, ніхто не чекав, що саме блакитний бальзам для губ стане трендом сезону. Але він стрімко увірвався у світ краси — і почалося все після запуску бальзаму Prada у відтінку 001 Astral Pink ще у 2024 році. Він вперше з’явився у кліпі Сабріни Карпентер, а згодом і в її TikTok — після чого цей бальзам став дуже популярним. Усі хотіли "той самий блакитний".

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому саме цей відтінок став популярним цього року

Річ не лише в хайпі. Сьогодні відтінки аквамарину, бірюзи та лазурі — справжній must-have у макіяжі. Блакитний бальзам виглядає нестандартно, миттєво привертає увагу і створює вау-ефект навіть без яскравого макіяжу. Не дарма цей тренд миттєво став вірусним у TikTok.

І хоча на перший погляд здається, що блакитний — це щось зовсім дике для губ, насправді він лише виглядає яскраво в упаковці. На шкірі бальзам набуває ніжного рожевого відтінку — завдяки спеціальному пігменту еозину, який реагує на pH шкіри і розкривається на кожному по-своєму. Тобто, по факту — це просто зволожувальний догляд з легкою рожевою ноткою, яка має природний вигляд.

Бальзами від Prada. Фото з Instagram

Більшість таких бальзамів також мають живильний склад: олії, вітаміни, віск, гіалуронка. Деякі навіть обіцяють ефект легкого збільшення губ — завдяки компонентам, що трохи пощипують або охолоджують шкіру, стимулюючи кровообіг.

У підсумку маємо не просто модну забавку, а поєднання догляду, стильного вигляду й цікавої текстури. Блакитний бальзам — нова класика, тільки у свіжому прочитанні.

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